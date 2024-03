Resident Evil 3, NBA 2K24 og Marvel's Midnight Suns klare for PlayStation Plus

HQ

2024 har allerede gitt oss så mange kandidater til årets spill at det er lett å glemme at vi nesten er midt i mars. Men her er en god påminnelse.

Sony har avslørt hvilke spill som blir lagt til de øvre nivåene av PlayStation Plus denne måneden, og utvalget er ganske imponerende.

Dette er spillene som legges til PS Plus Extra-samlingen 19. mars:



Blood Bowl III



Dragon Ball Z: Kakarot på PS5



Lego DC Super-Villains



Marvel's Midnight Suns



Mystic Pillars: Remastered



NBA 2K24



Resident Evil 3



Super Neptunia RPG



Premium-medlemmer kan også se frem til noen kjære klassikere samme dag:





Cool Boarders



Gods Eater Burst



Jak and Daxter: The Lost Frontier



Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle R



Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy



Det er også verdt å nevne at den første sesongen av My Hero Academia blir lagt til i Sony Pictures Core for PlayStation Plus Premium-medlemmer 1. april, så vi får en ikke-interaktiv godbit også.