Resident Evil 3, Street Fighter V og mer forlater PS Plus neste måned

PS Plus gir, og så tar PS Plus bort. Til tross for at nye spill kommer til Extra- og Premium-spillkatalogen hver måned, bør abonnenter også holde øye med hvilke titler som også forlater tjenesten.

I mars, som oppdaget av PlayStation Game Size, vil ti spill fjernes, inkludert Resident Evil 3, Street Fighter V, Dragon Ball Z: Kakarot, Mortal Kombat 11, Life is Strange: True Colours og mer.

Du har frem til 18. mars på deg til å komme deg gjennom disse spillene hvis du ikke allerede har gjort det, men hvis du vil ha dem i biblioteket ditt etter det, må du ta frem lommeboken eller håpe at de blir gitt bort gratis i en ny måned.