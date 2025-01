Resident Evil 4 feirer 20 år: Spillet som omdefinerte overlevelsesskrekksjangeren

HQ

Spillet som tegnet om kartet for skrekksjangeren, det folkekjære Resident Evil 4, feirer 20-årsjubileum, og i går, 11. januar, var det nøyaktig to tiår siden spillet ble utgitt på GameCube. Sammenlignet med tidligere titler i serien brøt Resident Evil 4 ny mark på flere måter - først og fremst gjennom sitt mer actionorienterte design og det ikoniske kameraet over skulderen. Dette var to av mange endringer som bidro til å blåse nytt liv i og revitalisere spillserien, som hadde begynt å føles litt utdatert etter Code Veronica.

Resident Evil 4 Code Veronica har blitt utgitt på en rekke plattformer siden debuten, og takket være den utrolige nyinnspillingen fra året før ble det ytterligere oppgradert med betydelig forbedret grafikk og et snev av moderne følsomhet når det gjelder struktur, utfordringer og spillmekanikk. Det er tydelig at spillets popularitet varer ved, med over ni millioner solgte eksemplarer av nyinnspillingen på verdensbasis, noe som gjør det til en av Capcoms raskest selgende titler noensinne.

Hva er ditt beste minne fra Resident Evil 4, og hvilken versjon av spillet opplevde du først? Originalen på GameCube eller en av de senere utgivelsene?