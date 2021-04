Resident Evil 4 inntar virtual reality

Du ser på Annonser

Selv etter råd fra meg var det fortsatt noen håpefulle der ute som hadde troen på at Capcom ville avduke Resident Evil 4: Remake i kveldens Resident Evil Showcase. Som forventet gikk ikke disse drømmene i oppfyllelse, men vi fikk uansett se Leon og Ashley.

Capcom har nemlig bestemt seg for å følge i Bethesda og The Elder Scrolls V: Skyrim sine fotspor ved å bringe Resident Evil 4 til virtual reality. Nærmere bestemt har vi fått en trailer som avslører at spillet kommer eksklusivt til Oculus Quest 2. Verken Facebook eller Armature Studios ønsker å si stort mer enn det, men traileren vi har fått gjør det i alle fall klart at perspektivet endres til førsteperson slik at vi kun får se Leon sine hender gjennom spillet. Jeg regner med at de filmatiske sekvensene hvor vi løper fra store steiner og statuer blir noen unntak her, men vi får høre mer i Oculus Gaming Showcase-sendingen natt til den 22. april.