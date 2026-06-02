Resident Evil 4 nærmer seg sin lengste pause noensinne

Det er absolutt ingen mangel på Resident Evil 4 -versjoner, og med den opprinnelige GameCube-utgivelsen fra 2005 og nyinnspillingen er det godt over 20 versjoner å velge mellom. Men det er lenge siden det kom en ny utgave av Resident Evil 4, noe som fikk en leser på Resetera til å komme med en interessant observasjon.

Helt siden spillet ble utgitt til GameCube har det gått i underkant av tre år mellom utgivelsene, og nå nærmer vi oss den grensen :

"Tidligere var det lengste gapet mellom RE4-utgivelser 30. august 2016 - 21. mai 2019 (994 dager).

Det har gått 894 dager siden IOS-porten av nyinnspillingen ble utgitt."

Kort sagt, Capcom må skynde seg å kunngjøre og lansere en ny versjon av Resident Evil 4 snart - ellers vil vi mot slutten av sommeren stå overfor den lengste perioden noensinne siden spillets utgivelse uten at en ny utgave er lansert. Og det kan vi vel ikke ha, kan vi vel?