Resident Evil 4 Remake har solgt 10 millioner eksemplarer

Capcom har avslørt de siste salgstallene for de sist utgitte Resident Evil-spillene, og de har nok en gang feiret noen store milepæler når det gjelder antall solgte eksemplarer. Resident Evil er fortsatt en av de mest populære skrekkfranchisene i spillverdenen, og de siste tallene viser nettopp det.

I henhold til Capcoms offisielle tall kan vi se at Resident Evil 4-remaken, som ble utgitt tilbake i mars 2023, siden har solgt mer enn 10 millioner eksemplarer. Resident Evil 7: Biohazard og Resident Evil 2s nyinnspilling har begge toppet 15 millioner solgte enheter, med Resident Evil Village som har solgt mer enn 11 millioner enheter.

Nyinnspillingen av Resident Evil 3 har nå også solgt mer enn 10 millioner eksemplarer. Uansett hva du mener om disse nyinnspillingene, er det vanskelig å argumentere for at de tjener penger for Capcom. Kanskje vi snart får se en ny Resident Evil-remake annonsert, sammen med det etterlengtede Resident Evil 9.