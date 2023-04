Resident Evil 4 passerer 4 millioner solgte eksemplarer

HQ

Den fantastiske remaken av Resident Evil 4 trengte bare 2 dager på å selge mer enn 3 millioner eksemplarer, og det ser ut til å være på vei til å bli det bestselgende spillet i franchisen.

For Capcom forteller at Resident Evil 4 har overgått 4 millioner solgte eksemplarer nå, noe som etter mine estimater gjør det til det nest raskest selgende spillet i serien. Det kan til og med være det raskeste, ettersom Resident Evil 6 distribuerte 4,5 millioner enheter tidligere, men salget bremset mye raskere enn RE4s vil siden førstnevnte ikke akkurat fikk en like god mottakelse. Det faktum at Resident Evil 4s gratis The Mercenaries-modus har blitt tilgjengelig i dag vil definitivt også hjelpe.