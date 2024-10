Resident Evil 4 passerer ny imponerende milepæl med 8 millioner solgte eksemplarer

HQ

Allerede før den anerkjente nyinnspillingen av Resident Evil 2 hadde mange fans ønsket at Capcom skulle lage en nyinnspilling av Resident Evil 4. Og i fjor, 18 år etter originalen og utallige nyutgivelser, var det endelig på tide.

Resident Evil 4 ble ofte regnet som et av tidenes beste spill da det hadde premiere, og nyinnspillingen klarte å leve opp til det. Mediene belønnet spillet med strålende anmeldelser, mens kjøperne strømmet til, og i løpet av 48 timer ble det solgt i over tre millioner eksemplarer. Siden den gang har spillet fortsatt å vokse, og så sent som i mars avslørte Capcom at spillet hadde passert syv millioner solgte eksemplarer.

Nå, seks måneder senere, er neste milepæl nådd, og Capcom kunngjorde via X at nyinnspillingen nå har solgt i over åtte millioner eksemplarer. Det er fortsatt et stykke igjen til nyinnspillingen av Resident Evil 2, som ligger på 14 millioner solgte eksemplarer. På den annen side ble det lansert i 2019 og har dermed hatt betydelig mer tid på seg.

Vi synes selvsagt at disse suksessene er svært velfortjente, men hva synes du?