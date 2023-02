Resident Evil 4 Remake avslører systemkrav

PC-spesifikasjoner blir mer og mer viktig for spillere i dag. Med titler som Forspoken og Hogwarts Legacy som krever at du har en dyrisk rigg selv for å få 1080p og 60fps, er mange umiddelbart bekymret når de ser en ny masse systemkrav falle for en moderne tittel.

Resident Evil 4 Remake ser imidlertid ikke ut til å trenge en kraftig rigg i det hele tatt for å kjøre. På Steam-siden avslørte den nylig at for å kjøre spillet på minimum, trenger du en AMD Ryzen 3 1200 eller Intel Core i5-7500 CPU, 8 GB RAM, en AMD Radeon RX 560 eller Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Selv disse minimumsspesifikasjonene bør gi deg rundt 45 bilder per sekund ved 1080p-spilling.

For full 1080p 60fps-ytelse trenger du noen kraftigere deler, men igjen ser vi ikke de kraftigste komponentene som trengs. For CPU-en din ber Resident Evil 4 Remake om en AMD Ryzen 5 3600 eller Intel Core i7 8700, 16 GB RAM, og enten en GTX 1070 eller Radeon RX 5700.

Disse spesifikasjonene er overraskende lette sammenlignet med noen andre spill vi har sett utgitt i 2023. Vi får ikke informasjon om hvor mye lagringsplass du trenger for å få spillet på PC-en din, men ellers ser alt ut til å være ganske innbydende, spesielt for de som ennå ikke har solgt en nyre for å oppgradere til en 4090.