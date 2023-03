Resident Evil 4 Remake prestasjoner har lekket

HQ

Mindre enn to uker før utgivelsen av Resident Evil 4 Remake, ser det ut til at prestasjonene for spillet har lekket tidlig på Reddit. Med i underkant av 40 prestasjoner, og noen av dem som krever fullføring av hovedhistorien i forskjellige moduser, kommer du til å spille mye av Resident Evil 4 Remake for platinatrofeet.

Sjekk ut hele listen nedenfor, og takket være det originale Reddit-innlegget som du finner her:



Få tak i alle trofeer



Parry og fiende med kniven



Oppgradere et våpen



Få den eksklusive oppgraderingen for et våpen



Redd Ashley mens hun blir båret bort av en fiende



Ødelegg et urverk Castellan



Bekjemp Del Lago



Bekjemp Bitores Mendes



Bekjemp Verdugo



Bekjemp Ramon Salazar



Bekjemp Jack Krauser



Nederlag Osmund Saddler



Bekjemp 3 fiender med en flashbang-granat



Bekjemp en Garrador ved å bruke bare kniver



Drep 2 parasitter inne i en regenerator med en kule



Kast en granat i munnen til Ramon Salazar



Bruk en kanon for å beseire en fanatiker



Gjør det gjennom begge minecart-seksjonene i den underjordiske tunnelen uten å ta skade



Nå toppen av klokketårnet uten at heisen stopper en gang



Røm på vannscooteren uten å ta skade



Selg en enkelt skatt for minst 1.000.000 Ptas



Skaff deg alle skatter inkludert på landsbyens skattekart i ett gjennomspill



Skaff deg alle skatter inkludert på slottets skattekart i ett gjennomspill



Skaff deg alle skatter inkludert på øyas skattekart i ett gjennomspill



Skaff deg alle våpen



Ødelegg alle ClockWork Castellan's



Fullfør hovedhistorien i standardmodus eller høyere



Fullfør hovedhistorien i standardmodus med en S+-rangering



Fullfør hovedhistorien på Hardcore Mode eller høyere



Fullfør hovedhistorien i Hardcore Mode med en S+-rangering



Fullfør hovedhistorien i profesjonell modus



Fullfør hovedhistorien innen 8 timer



Fullfør hovedhistorien uten å bruke et gjenopprettingselement



Fullfør hovedhistorien Uten å bruke bare kniver og håndvåpen



Fullfør hovedhistorien Uten å snakke med selgeren en gang



Fullfør et spill på skytebanen



Fullfør en S-rangering i alle spill på skytebanen



Skyt gjennom og ødelegg 5 mål på skytebanen med ett skudd



Det er noen som er bekymret fordi U-3 ikke er nevnt i prestasjonslisten, noe som kan bety at sjefskampen er kuttet. Men siden Gigante og Bella Sisters heller ikke er nevnt i prestasjonene, er det sannsynlig at det bare ikke er et trofé knyttet til å slå hver sjef.