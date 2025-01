Resident Evil 4 runder 9 millioner solgte eksemplarer

HQ

Tilbake i oktober 2024 klarte Resident Evil 4 å nå milepælen på åtte millioner solgte eksemplarer, noe som viste at interessen for overlevelsesskrekkspillet som debuterte i mars 2023 fortsatt var veldig høy. Nå, mindre enn tre måneder senere, kan vi legge til at Resident Evil 4 har forbedret dette tallet ytterligere, og lagt til ytterligere en million solgte eksemplarer, nå totalt ni millioner enheter.

Dette betyr faktisk at Resident Evil 4 er det raskest selgende Resident Evil -spillet noensinne, ettersom spillet i sitt åttende kvartal har klart å samle mer salg enn de fleste spill kan drømme om. Det betyr også at Resident Evil 4 i gjennomsnitt selger rundt 1,125 millioner eksemplarer hver tredje måned, noe som er svært imponerende, selv om det er litt feil, ettersom spillet solgte fem millioner enheter i løpet av de første fire månedene og deretter økte salget jevnt og trutt i løpet av det halvannet året som fulgte.

Spørsmålet nå blir hvor nærme Resident Evil 4 kan komme til å bli en 10 millioner selgere før toårsdagen, som er planlagt til 24. mars 2025.