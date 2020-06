Resident Evil 8 blander gammelt og nytt i sin første trailer

Med Resident Evil 2 og Resident Evil 3 i henholdsvis 2019 og 2020 virket det som om Capcom ønsket å gi oss ett nytt spill i serien hvert år, så med tanke på at det har gått over tre år siden Resident Evil 7: Biohazard er det ikke rart ryktene om et nytt nummerert spill har gått som bare det. Kveldens annonsering kom nok overraskende for mange.

Resident Evil Village ble nemlig vist frem i kveldens State of Play-sending, og atter en gang endrer Capcom litt på den velkjente oppskriften. For det første gidder de ikke å bruke åttetallet engang siden village selvsagt kan brukes som et romertall. En av grunnene til endringen er nok at gameplayet også blir ganske annerledes.

I denne første traileren får vi ikke se stort av zombier, men i stedet tre spillbare figurer, en god del varulver, nifse personer og mer i mer åpne omgivelser enn vi har sett på en stund.

Skikkelig gameplay skal komme i august, mens selve spillet slippes på PC, PlayStation 5 og Xbox Series X tidlig neste år.