Resident Evil 9 går tilbake til tredjeperson siden Resident Evil 7 var "for skummelt"

Vi delte nylig våre inntrykk av Resident Evil Requiem fra Gamescom, og bemerket at det ser ut til å by på en betydelig mengde skrekk. En av de nye funksjonene i spillet er at vi denne gangen vil kunne velge å spille det i både første- og tredjepersonsperspektiv, og det er en god forklaring på hvorfor Capcom valgte denne noe utradisjonelle løsningen.

Resident Evil 7: Biohazard ble spilt i førsteperson, noe som var nytt for serien og bidro sterkt til å gjøre det til den skumleste -delen til dags dato. Og tilsynelatende var grepet litt for vellykket. I et intervju med GamesRadar sier regissør Koshi Nakanishi at det rett og slett ble for skummelt :

"Når jeg ser tilbake på Resident Evil 7s førstepersonsperspektiv, implementerte jeg det som en måte å gjøre det mer oppslukende og skumlere enn noen gang før, noe jeg tror de fleste medier og spillere var enige om var et utrolig skummelt spill, men det var muligens for skummelt."

Ved å legge til en tredjepersonsmodus får du litt mer avstand fra karakteren din og bedre oversikt, og det er derfor du nå har et valg :

"Jeg tror noen ikke taklet det, og enten ikke klarte å fullføre eller ikke engang starte det. Og det er noe jeg ser tilbake på, og tenker at jeg vil sørge for at folk kan ha glede av dette spillet. Så hvis du startet spillet i førstepersonsperspektiv, og du synes det er for mye, så er tredjepersonsperspektivet nesten en måte å ta et lite skritt tilbake fra det skrekknivået og gjøre det litt lettere å håndtere ved å ha karakteren på skjermen som en slags avatar av deg selv."

27. februar er utgivelsesdatoen for Resident Evil Requiem på PC, PlayStation og Xbox. Vil du spille i første- eller tredjeperson, og hvorfor?