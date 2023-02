Resident Evil: Death Island annonsert

The Last of Us viser virkelig at tilpasninger av spill kan være fantastiske hvis de håndteres av de rette folkene i disse dager, noe vi ikke ser altfor ofte. Likevel har noen forsøk vist seg å være svært vellykkede, i det minste kommersielt. Et av de største og mest kjente eksemplene på sistnevnte er Resident Evil, og jeg snakker ikke bare om Milla Jovovichs filmer (beklager, Resident Evil: Welcome to Raccoon City). Capcom har også gitt oss noen animasjonsfilmer gjennom årene, og vil fortsette å gjøre det.

Resident Evil: Death Island vil være franchisens fjerde store CG-animerte film når den slippes i sommer, og annonseringstraileren viser Leon S. Kennedy, Chris Redfield og Jill Valentine som drar til San Francisco for å undersøke et utbrudd på Alcatraz Island. Eller, de rekker muligens ikke frem til øyen engang før noe infisert viser seg...