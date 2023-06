Resident Evil: Death Island-trailer bekrefter lansering i juli

HQ

Det har gått fire måneder siden Sony Pictures og Capcom kunngjorde Resident Evil: Death Island og ga oss en teaser-trailer som avslørt at planen var å slippe filmen en gang i sommer. Nå vet vi mye mer.

De to selskapene har sluppet den første skikkelige traileren for Resident Evil: Death Island for å kunngjøre at filmen slippes både fysisk og digitalt 27. juli. Vi får også se flere scener som forklarer hvorfor Leon S. Kennedy, Chris Redfield og Jill Valentine havner på Alcatraz og viser noen av de sultne skapningene som venter dem der.

Er det bare jeg som synes dette virker som et kult konsept for et spill?