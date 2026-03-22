Resident Evil-film med originalskuespillere utgitt på YouTube

Mens spillutgiverne strammer inn pengesekken og blir mindre villige til å ta risiko, kan du alltid stole på at fansen tar saken i egne hender og leverer morsom underholdning. Et godt eksempel på dette er Resurrection: A Biohazard Story, som nå har blitt utgitt.

Det er en Resident Evil-film, men den byr på noe vi tror mange av dere vil elske. Ensemblet består av "den originale Resident Evil 1 live-action-rollebesetningen", nærmere bestemt :

- Charlie Kraslavsky som Chris

- Greg Smith som Barry

- Eric Pirius som Albert

- Linda som Rebecca

Den eneste som mangler er Inez Paulson, som spilte Jill Valentine. Hun tok tidlig avstand fra Resident Evil, og det var faktisk ikke før for to år siden at det ble avslørt hvem hun i det hele tatt var.

Premisset for filmen er

"Resurrection: A Biohazard Story er en live-action Resident Evil-fanfilm regissert av Andrew Saullo (The Keeper's Diary: A Biohazard Story) og skrevet av Adi Attavane. Historien utspiller seg i 2021, og følger et nytt utbrudd i Rosa Enferma i Mexico, der noe dypt uhyggelig er i ferd med å bli orkestrert. Etter hvert som nye og gamle splittes i den stadig pågående kampen mot bioterror, tvinges velkjente helter til å gripe inn, konfrontere sin grusomme fortid ... og stå overfor et mareritt som aldri var helt over."

Høres det spennende ut? Sjekk ut hele filmen nedenfor.