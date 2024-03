Resident Evil, Guitar Hero og Myst er blant 2024-finalistene til World Video Game Hall of Fame

HQ

2024-finalistene til World Video Game Hall of Fame er nå offentliggjort.

Årets liste inneholder titler som spenner over flere generasjoner, blant annet Resident Evil, Myst, Guitar Hero og Asteroids. Publikum kan nå stemme på disse 12 finalistene her, og de tre spillene som får flest stemmer, vil bli lagt ut på en stemmeseddel sammen med andre stemmesedler fra Hall of Fames utvelgelseskomité. De endelige kandidatene blir offentliggjort 9. mai.

Kategoriene som spillene vurderes etter, er blant annet ikonstatus, lang levetid, oppdagelse og innovasjon. De vinnende spillene får selskap av andre klassikere i Hall of Fame, som Pong, Super Mario Bros. og Legend of Zelda.

Du kan se hele listen over finalistene nedenfor: