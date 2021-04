Du ser på Annonser

Det var bare for et par uker siden at det seneste kapitlet ble sluppet til Dead by Daylight, men allerede nå kan vi se fram mot neste kapittel. Det neste kapitlet som skal slippes til Dead by Daylight kommer til å være basert på Resident Evil. Stort mer enn det ble ikke sagt om dette under nattens presentasjon, men den 25. mai kommer flere detaljer til å avsløres, og i juni blir kapitlet tilgjengelig for spillerne.