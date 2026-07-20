Resident Evil Requiem amiibo-figurene kommer til Nintendo Store den 30. juli

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Capcom har bekreftet at Amiibo-figurene Leon S. Kennedy og Grace Ashcroft, hovedpersonene i det nylig utgitte spillet « Resident Evil Requiem, vil bli lagt ut for salg 30. juli eksklusivt via Nintendo Store. Hver av disse figurene gir tilgang til et våpenskin i spillet via konsollens NFC-tilkobling.

Det er verdt å merke seg at den endelige prisen for figurene ennå ikke er avslørt, men de anslås å koste mellom 20 og 25 euro, i likhet med alle Amiibo-figurer som har blitt utgitt siden Nintendo Switch 2.

Capcom er fortsatt svært fornøyd med mottakelsen av « Resident Evil Requiem og forbereder seg allerede på neste års lansering av «Resident Evil Veronica», en fullstendig nyinnspilling av «Resident Evil: Code Veronica», en av de klassiske utgivelsene som er mest populære blant fansen. Det skal også være en historie-DLC for «Requiem» under utvikling; selv om dette ennå ikke er offisielt bekreftet av Capcom, vil denne historieutvidelsen knytte seg til den neste hovedtittelen i serien, «Resident Evil 10».