Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem setter rekorder på Steam

Over 267 000 personer spilte PC-utgaven samtidig på lanseringsdagen.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Du bør gjøre deg klar for en ganske nært forestående kunngjøring fra Capcom om at Resident Evil Requiem har solgt godt over én million eksemplarer. Den nyeste skrekktitelen i den tradisjonsrike serien har debutert med et enormt brak, og har samlet hundretusener av spillere på én gang bare på Steam.

Ifølge SteamDB, for å markere ankomsten over natten, nådde Resident Evil Requiem en topp på 267,509 spillere på Valves plattform, som for referanse er det største antallet spillere noe Resident Evil-spill har toppet seg ved en anledning noensinne.

Og dette er bare på Steam. Vi har ikke data for PlayStation 5, Xbox Series X/S eller Nintendo Switch 2, hvor det utvilsomt er mange som har kastet seg over den kritikerroste tittelen som virkelig imponerte oss.

Det virker naturligvis rimelig å anta at over en million enheter allerede har blitt sendt ut, og at det eksakte tallet kan være mye høyere. Gratulerer, Capcom.

Resident Evil Requiem

Relaterte tekster

0
Resident Evil RequiemScore

Resident Evil Requiem
ANMELDELSE. Skrevet av Ben Lyons

Capcom flørter med action og skrekk i det siste kapittelet i den sagnomsuste serien, med Leon S. Kennedy i hovedrollen sammen med den nye stjernen Grace Ashcroft.



Loading next content