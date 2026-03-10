Resident Evil Requiem bekrefter DLC som utvider historien, fotomodus og mer

HQ

Resident Evil Requiem er et av de beste spillene i serien, som vi nevnte i anmeldelsen vår, og salget bekrefter at fansen også synes det er et flott spill.

Som vanlig med de siste utgivelsene i serien, har spillregissør Koshi Nakanishi delt en melding på X som bekrefter at det kommer nye oppdateringer til spillet, for eksempel den som ble utgitt i går, som i tillegg til å fikse feil, vil inkludere en fotomodus og et minispill som kommer i mai. Spilldirektøren har bekreftet at det jobbes med en utvidelse av spillets historie, dvs. DLC.

For øyeblikket vet vi ikke utgivelsesdatoen for denne historieutvidelsen. Regissøren innrømmer selv at det vil ta litt tid å være klar, men vi vet at det er en ny mulighet til å dykke dypere inn i mysteriene rundt historien til Requiem. Kanskje våre spådommer, som vi gjorde sammen med den offisielle tidslinjen, vil gå i oppfyllelse ...

Og hvis du ikke har spilt ferdig spillet ennå, anbefaler vi at du tar en titt på guidene våre.

Hva håper du å se i Resident Evil Requiem DLC?