Resident Evil Requiem: Et virkeliggjort mareritt

Gamescom 2025 var en merkelig affære for meg, ettersom jeg brukte ganske lite tid på å faktisk spille videospill og få en smakebit av hva noen av de heteste og mest etterlengtede prosjektene hadde i vente. Det var på grunn av dette at møtet jeg hadde planlagt med Capcom for å se Resident Evil Requiem var en av de mest spennende delene av timeplanen min, en kort 30-minutters avtale som jeg hadde stjernemerket, prikket og uthevet i kalenderen min.

Resident Evil har hatt en broket fortid, med tidløse og elskede suksesser som Resident Evil 2 og 4, men også med mindre elskede utgaver som Resident Evil 5 og 6. Jeg nevner dette fordi minnet om serien i nyere tid har vært noe lignende, ettersom Resident Evil 7: Biohazard fortsetter å imponere og skille seg ut, mens Resident Evil Village står i et mer middelmådig lys, i hvert fall etter min mening.

På vei inn i Requiem -demoen var spørsmålet mitt hvor den niende hoveddelen i serien ville plassere seg på Resident Evil -spekteret, og selv om det fremdeles er tidlige dører og det er mye, mye mer av spillet vi trenger å se før vi gjør en fullstendig dom, ga demoen meg tro på at Requiem vil være en topp Resident Evil -tittel igjen.

Demoen begynte med at den nye hovedpersonen Grace Ashcroft ble bundet fast til en gammel sykehusseng mens hun lå opp ned. Grace ble tappet for blod mens hun satt i lavlyset og ventet på at en dyster skjebne til slutt skulle kreve henne. Selv om Grace ikke er en Leon S. Kennedy og ikke kan sparke seg ut av enhver fare, har hun spesialtrening, ferdigheter hun har tilegnet seg etter å ha jobbet seg oppover i CIAs rekker. Så med mot, besluttsomhet og et kaldt hode klarer Grace å komme seg ut av denne forferdelige situasjonen, og det er her demoen virkelig begynner.

Det er uklart nøyaktig hvor Grace sitter fast, men det er en gammeldags bygning fylt med alle de farene og triksene som vi forventer av et Resident Evil -sted. Lyset blafrer, tapetet flasser av, det er lekkasjer overalt, og mørket byr på alle slags fryktinngytende muligheter. Alle som har spilt et Resident Evil -spill vil føle seg hjemme, og det gjelder også det som kommer etterpå. Grace må rømme, og det gjøres på typisk Resident Evil -vis ved å samle nøkler eller nødvendige gjenstander for å åpne låste dører og omgå hindringer. Etter å ha gått gjennom en korridor som aldri har føltes trygg og innbydende, oppdager vi at døren til neste sone er stengt, og at det kreves en sikring for å åpne den. Hvordan får vi tak i sikringen, spør du? Enkelt, den ligger i et låst skap, et skap som bare kan åpnes med et verktøy som, du gjettet riktig, må finnes et annet sted.

Slik fortsetter den tradisjonelle syklusen som så mange elsker og forguder. Grace vandrer rundt i de kronglete og mørke korridorene på jakt etter gjenstanden hun trenger. Hun finner en lighter som kan lyse opp mørket, og med den i hånden går hun inn i et bekmørkt rom med en dør på gløtt i enden. Veteranfans vet hva som venter dem... Her møter vi et nytt monster, en fryktinngytende menneskelignende skapning med sylskarpe tenner og klør, et beist som livnærer seg på menneskekjøtt. Det er den typen mareritt som man faktisk håper å finne i Raccoon City, og det utløser den velkjente fluktreaksjonen som får Grace til å flykte i sjeleknusende frykt. Men hvor skal hun ta veien? Det finnes ingen andre åpne dører, det er en blindvei. Heldigvis er ikke alt håp ute, for dette monsteret kan ikke eksistere i lys, og kjøttet brenner når det kommer inn i et opplyst rom.

Igjen dannes en ny spillsløyfe, der Grace beveger seg rundt og flykter inn i lyset for å redde seg selv fra en dyster skjebne. Dette er imidlertid ikke så lett, ettersom mesteparten av dette stedet er henlagt i mørke, og monsteret forfølger sitt bytte og lytter etter lyder som kan forråde Grace. I en svært skrekkinngytende stil faller ulike gjenstander til bakken mens hun flytter en kasse, noe som får monsteret til å strømme til Grace, og hun må gjemme seg med tilbakeholdt åndedrag til det gir opp og forlater området.

Etter å ha fått tak i et verktøy for å åpne skapet, går Grace for å hente lunta, men det er her det neste store trikset kommer, for når lunta fjernes, forsvinner lyset, og området blir monsterets domene. Grace griper naturligvis lunten og løper for livet gjennom mørke korridorer med bare lighteren til å lyse opp veien, før hun finner dørkontrollene, plasserer lunten og ser døren åpne seg sakte, hårreisende sakte, slik at Grace til slutt kan klemme seg gjennom i siste øyeblikk som Indiana Jones på flukt fra en eldgammel grav. Frihet. Men ikke helt, for monsteret griper tak i Graces ben og drar henne tilbake inn i mørket, og i det siste øyeblikket av demoen ser vi ansiktet hennes forsvinne utenfor lysets rekkevidde, mens tårene renner nedover kinnene hennes.

Inntrykket jeg fikk av å spille Resident Evil Requiem er at den karakteristiske fryktfaktoren er tilbake for fullt, med en ung og mer menneskelig karakter som kjemper for livet mot den ene terroren etter den andre. Uansett om du spiller i første- eller tredjeperson, og det er enkelt å bytte modus i innstillingene, er skrekken og faren til stede, og bruken av lys og lyd viser seg å være effektive verktøy for å skape frykt. Det er kompakt og klaustrofobisk, det er kjent i spillstruktur og stil, og det er rått og skremmende på den måten som alle gode Resident Evil -spill er. Selv om denne demoen bare var kort og ikke tegnet et fullstendig bilde av spillet, så det ut til å få de karakteristiske trekkene ved det vi forventer av denne serien riktig, og hvis du har lett etter et ekte mareritt å leve gjennom, ser Capcom ut til å ha de riktige brikkene på plass i dette kommende neste kapittelet i serien.