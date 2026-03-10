Resident Evil Requiem - FAQ-guide: Tips og triks for å overleve marerittet

HQ

Du vet allerede at vi elsket Resident Evil Requiem både i PS5-versjonen og på Nintendo Switch 2. Og siden vi ikke kan slutte å snakke om det, gir vi deg en rekke tips og svar på ofte stilte spørsmål som garantert vil gjøre opplevelsen din som Grace Ashcroft og Leon S. Kennedy mer tilfredsstillende (innenfor grensene for frykt og spenning, selvfølgelig).

Gå ikke glipp av: Resident Evil Requiem: Guide til å finne alle de 25 Mr. Raccoons memoriam

Selv om vi ikke vil røpe noen store spoilere om historien, kan det hende at vi ødelegger noen detaljer og referanser for deg hvis du leser denne guiden, så les videre på egen risiko. Vi kommer til å fokusere disse tipsene på Rhodes Hill Clinic-delen, som er der de fleste av de første spørsmålene kan oppstå og der anbefalingene kan være mest nyttige for deg, men det er litt Raccoon City, RPD og ARK også.

Slik aktiverer du bevegelseskontroller

Hvis du vil bruke bevegelsessikting på konsoller som Nintendo Switch 2 eller PS5, må du gå til alternativer, kamera og aktivere funksjonen for bevegelseskontroll (den er litt skjult, ikke se etter den i kontrollalternativene). Hvis du er vant til å bruke denne typen sikting, vil du oppdage at alt blir litt enklere eller mer realistisk.

Som du kan se, er det slik vi fikk Bang for your Buck-utfordringen ved å drepe tre infiserte med ett skudd med Requiem, noe som er mye mer komplisert med den analoge spaken :

HQ

Det er mer nyttig å lage injektorer enn kuler

Når Grace får blodsamleren, låser hun opp muligheten til å lage forskjellige gjenstander (hun lager dem ved å kombinere infisert blod med andre gjenstander). Vårt råd er at det alltid er bedre å ha en hemolytisk injektor tilgjengelig (dødelig selv for mellomstore fiender hvis du tar dem bakfra) enn å kaste bort ressurser på en håndfull kuler som kanskje ikke gjør jobben, men hvis det ikke er noe annet valg og de alle tar deg forfra, er det alltid nyttig å ha litt ekstra ammunisjon ...

Stabilisator over steroider

Enten det er fordi vi har lært oss å lage dem eller fordi vi har låst dem opp takket være antikke mynter, er vårt råd at stabilisatoren (som øker Graces skuddskader og forbedrer siktet hennes) er mye mer nyttig enn steroider (som øker Graces maksimale helse), i hvert fall til å begynne med.

Nøkkelen til spiskammeret

På Rhodes Hill-klinikken ser vi at det finnes et spiskammer som ikke kan åpnes uten nøkkel ... det viser seg at vi må drepe den skremmende kokken på kjøkkenet for å få tak i nøkkelen. Vårt råd er å avansere langt nok til å låse opp den hemolytiske injektoren, og angripe ham bakfra når han forlater kjøkkenet. Da dreper du ham med ett slag, og du får nøkkelen til spiskammeret.

Hvordan drepe kjempemonsteret på Rhodos Hill-klinikken

På et bestemt tidspunkt må vi velge om vi vil unngå et stort og skremmende monster (forresten kalt Chunk) som vil jage oss, eller møte det hvis vi har nok ressurser til å beseire det. Men du bør vite at det er ikke nødvendig å drepe Chunk. Det første du må gjøre for å unngå flere ubehagelige dødsfall og være i stand til å komme videre i spillet, er å gå ned trappene og få ham til å følge deg (ja, som du leser: han kan jage deg ned trappene). På denne måten kan du ta en omvei rundt første etasje og gå opp for å få tak i armbåndet til nivå I.

Alternativt kan de som klarer å beseire ham ved å kaste bort en god mengde bly (eller, cheat: ved å injisere ham med tre hemolytiske injektorer), få fullføre en spesiell utfordring.

Senere vil du møte en ny Chunk med Leon, broren til den første, men da vil du være bevæpnet til tennene og ikke ønske å være en del av menyen ...

"Emne: Thomas K. og Timothy Jackson. Symptomer: uregelmessig spisemønster. Etter en operasjon for å fjerne metthetssenteret i hjernen opplevde forsøkspersonen økt appetitt og vektøkning. Han begynte å spise alt som var innen rekkevidde, inkludert infusjonspumper og pacemakere."

"Jeg lo ikke akkurat ..."

"Stemmen din er så verdifull"

Hvis du mangler noen antikke mynter for å få en av belønningene fra Enhjørningsrommet, er det godt å vite at sangerne (de to sopranene: Eileen Zimmerson og Selena Corey) vi finner på Rhodes Hill-klinikken, vil slippe én mynt hver når de blir beseiret: Konsert og tips!

Dekorer favorittvåpnene dine

På Resident Evil Requiem finner vi forskjellige amuletter som forbedrer evnene våre. I Graces tilfelle blir effekten deres brukt mens sjarmen er i beholdningen, og når vi spiller som Leon, må vi utstyre dem manuelt fra våpenoppgraderingsmenyen. Selv om det er veldig få i spillet, er effektene deres ganske nyttige, spesielt i Graces tilfelle, der de for eksempel øker knivens kraft og holdbarhet.

Vokt dere for de døde som kommer tilbake til livet og dobbeltmutasjon

I likhet med det som skjedde i Resident Evil-nyinnspillingen, er det i Requiem noen fiender som gjenoppliver selv etter at du har beseiret dem. Stol aldri på et lik. Hvis du har muligheten til å blåse hodet av dem, gjør det uten å nøle (uten hode kan de ikke gjenoppstå), og ha alltid en hemolytisk injektor tilgjengelig. Blodpølen? Falsk ledetråd.

I alle fall må du skille mellom normale infiserte fiender som reiser seg opp igjen og forblir normale, og dobbelt muterte, som er mye raskere, tøffere og mer aggressive fiender som vil koste deg mange kuler, som de kjekke gutta på bildet. Vårt råd? Et par hodeskudd for å destabilisere dem, og i stedet for å skyve dem, injiser dem med hemolytisk for å skape en blodsutgytelse.

"Dobbelt mutasjon: Analyse av den forstørrede svulsten som dannet seg på hodet til disse pasientene, avslørte en plutselig endring i mønsteret av røde blodlegemer, som samsvarte med mønsteret som ble funnet i urinprøver. Denne tilleggsmutasjonen anses som en bivirkning av den muterte stammen av T-viruset."

Hvordan utvide Graces inventar for andre gang på klinikken

Eller for første gang! Du fikk sannsynligvis din første hofteveske ved å legge antikke mynter i skapet i spillrommet, men den andre vesken, som også utvider beholdningen med to ekstra plasser, finner du i det låste rommet ved siden av arkivrommet, mellom spisesalen og toalettene. Ikke glem å utforske det før du forlater klinikken, så snart du har fått tilgang med nivå 1-armbåndet.

Slik utvider du Graces inventar for tredje gang i (kjelleren på) klinikken

Som vi nevnte i guiden om antikke mynter, er det en tredje hofteveske som venter på deg i Rhodes Hill-området. I motsetning til de to foregående er den denne gangen vanskelig å gå glipp av, siden den befinner seg i et rom som du uansett kommer til å utforske, uten noen forhåndsbetingelser. I rommet til venstre for prosessgropen, der du får den tredje elektriske kontakten for å gjenopprette strømmen til cellene, kan du plukke den opp direkte fra bordet, der du også finner avfallsdeponeringsknuserens driftsdiagram. Du føler deg nesten som Leon!

Hvordan utvide Graces inventar for fjerde gang, i ARK

Den mest anspente delen med Grace mot slutten av spillet er utvilsomt når du, etter at du har ryddet vei for Leon til å forlate søppelplassen, får tilgang til biovåpenlageret 5 i Umbrellas ARK-kompleks. Inne i containerne i dette rommet kan du finne alt, inkludert noen ubehagelige overraskelser. Men hvis du kvitter deg med Lickers β2 (vi anbefaler hemolytiske injektorer og syreflasker) og ARK-zombiene (de albinoene, alltid bedre etter slikkerne for ikke å tiltrekke seg deres oppmerksomhet med støy), kan du åpne containerne og undersøke dem rolig. Din siste hofteveske og lagerutvidelse for hele Resident Evil Requiem ligger i en av dem.

Hva er den avkappede hånden til jenta og timeglasset i VIP-rommet til?

Mot slutten av oppholdet ditt på Rhodes Hill-klinikken får du et siste møte (eller får du det?) med "Jenta", den lysfølsomme Hyde-lignende skapningen som har jaget og trakassert deg siden du ankom sammen med Grace. Etter heisepisoden vil hånden hennes bli kappet av på klinikkgulvet, og når du har etterlatt Emily i god behold på lagerrommet, kan du gå og hente den og/eller fullføre andre oppgaver før du endelig forlater stedet, nå som du har de tre kvartskrystallene (måne, sol og stjerne) i din besittelse.

Å plukke opp denne avkappede hånden, samt timeglasset i VIP-rommet like etterpå (før du går inn i det hemmelige underjordiske laboratoriet), er to helt valgfrie handlinger. Disse to gjenstandene, bortsett fra at de tar opp plass i Graces alltid begrensede lagerbeholdning, er ikke nødvendige for å komme videre i historien (i tilfelle du trodde at hånden ville åpne en fingeravtrykksskanner for et stort bytte), men de er en del av et innviklet påskeegg i spillet. For å unngå spoilere er det alt vi kan si, men foreløpig kan du la dem ligge i vareboksen uten problemer for å frigjøre spor.

Kombinasjonen av RPD-politistasjonens koffert og Weskers sjarm

Selv om vi andre steder har samlet alle safe-kombinasjonene i Resident Evil Requiem, lurer du kanskje på hva det tresifrede passordet er for å åpne STARS kontormappe på politistasjonen, ikke sant?

For å få det, selv om svaret er ganske enkelt og vil minne deg om en viss Bollywood-film på Netflix, må du følge en rekke koblede handlinger som har å gjøre med Barrys oppgaveliste, i det som er en av de vanskeligste eller ganske uklare gåtene i Requiem, inkludert flere nikk og påskeegg. Hvis du følger riktig rekkefølge, vil det være som følger :

Først finner du oppgavelisten på Barrys skrivebord.

Deretter kan du gå inn på Weskers private kontor for å finne listen over bøker lånt fra biblioteket i skuffen hans.

Deretter, og dette er nøkkelen til alt, kan du interagere med en bok oppe i biblioteket som tidligere bare var en rekvisitt (se bildet). Du kunne ikke "lese" om "Medicinal benefits of herbs" før nå. Inne i boken finner du et bilde av Rebecca Chambers, hovedpersonen i Resident Evil Zero. Beskrivelsen gir deg ledetråden: "Rising Rookie Rebecca". Wesker trodde ingen ville lese den mursteinen og gjemte et annet suggererende bilde av Rebecca der. Enda et? Det første lå i skrivebordsskuffen hans i det originale Resident Evil 2, og fans av det spillet vil ha gjenkjent påskeegget med en gang.

Med ledetråden kan du nå finne kombinasjonen: RRR. Gå tilbake til STARS-kontoret, lås opp kofferten, og du vil få Power Shades-solbrillene, en liten gave til Requiem-pistolen som øker penetrasjonskraften permanent og effekten av den siste kulen spesielt.

Hvordan åpne Jojos skap på politistasjonen

Et annet vanskelig puslespill i er Jojos skap, som ligger i samme område (vestfløyen på RPD-politistasjonen) som kofferten nevnt ovenfor. Hvis du er oppmerksom, er det ikke så vanskelig i sammenligning, men du kan sette deg fast likevel.

Resident Evil Requiem

Først ser du Jojos skap på vestkontoret, mellom operasjonsrommet og hovedlobbyen på politistasjonen. Siden det er låst, vil det snart bli markert på kartet ditt.

Nå er det på tide å samle ledetråder ved å gjennomsøke området rundt, slik at både du og Leon kan "finne ut" og bli klar over hvor nøkkelen er, slik at dere kan få tak i den (selv om denne gjenstanden, i motsetning til boken med medisinske urter, er interaktiv fra starten av).

Undersøk fotografiene på kontoret (se bildene våre), og ta den gamle skjermen (en CRT-TV) og USAs flagg som referanse.

Hvis du plyndrer skinnjakken, finner du den viktigste ledetråden, en forstørret versjon av den forrige.

Nå kan du utlede at nøkkelen befinner seg i et hjørne av stativet som holder TV-en i operasjonsrommet. Du var ikke klar over det, men du kan klatre på bordet og pallene for å nå den.

Inne i Jojos skap venter to merkelige gjenstander på deg. For det første en arm med STARS-emblemet som du kan henge på et automatvåpen for å øke ildkraften, selv om den også øker svaiheten. Deretter to billetter til Raccoon City Zoo, som en kul referanse til Resident Evil Outbreak: Fil nr. 2.

[Under konstruksjon...] Sist oppdatert: 10. mars 2026. Legg igjen spørsmål eller fortell oss hvor du står fast, slik at vi kan inkludere svarene i guiden!