Resident Evil Requiem for Nintendo Switch 2

HQ

Jeg skal ikke snakke for mye her om hvilket flott spill Resident Evil Requiem er, både som den niende delen i den typiske overlevelsesskrekkserien (som feirer 30-årsjubileum) og når det gjelder kvaliteten som et moderne zombie-, skrekk- og actionspill. For det er det bedre å lese hele anmeldelsen av Resident Evil Requiem av Ben Lyons på Gamereactor.

Jeg vil bare si kort at jeg er enig i alle poengene, fordeler og ulemper som mine kolleger fremhevet, og at jeg også elsket balansen mellom to stiler (selv om jeg liker å se det som tre: Resident Evil 2, 4 og 7). En ting som fascinerer meg er hvor bevisst Capcom er på sin egen fiksjon og hvordan de utnytter den. Det er ikke bare en svært vellykket klassisk og moderne spilldesign; det er å vite hvordan man skal bruke reglene som de har etablert i tre tiår.

Vi er ikke blinde: Resident Evil Requiem ser flott ut på Switch 2.

Tilbake i 1996 gledet det første Resident Evil brukere av den første PlayStation (og senere Saturn, begge med CD-ROM), og til tross for den enorme innsatsen som ble lagt ned i å gi ut den andre delen på en Nintendo 64-kassett, var det i GameCube-æraen at Capcom dyrket frem en glødende gruppe Nintendo-fans. Den briljante og banebrytende Resident Evil Remake, den eksklusive Resident Evil Zero-prequel, og fremfor alt det banebrytende Resident Evil 4, gjorde sjangeren til en favoritt blant brukerne av den Kyoto-baserte produsenten. Men ved begynnelsen av den generasjonen bestemte Nintendo seg for å slutte å konkurrere i løpet om rå kraft og overlate det til andre, som til tross for Capcoms konstante tilpasninger (med en sterk tilstedeværelse på Wii og 3DS), etterlot spillerne sine uten de nyeste oppføringene, eller måtte håndtere skyen på den første Switch. Inntil i dag.

Dette er en annonse:



Ikke gå glipp av: De 5 beste Resident Evil-spillene gjennom tidene



Resident Evil Re9uiem for Switch 2 markerer første gang en Nintendo-konsoll har fått en nummerert hovedutgave siden RE4 på begynnelsen av århundret, og har nok en gang sitt mest representative ansikt (Leon S. Kennedy) på omslaget. Og det beste av alt er at det bekrefter det som de mer enn verdige adaptasjonene av Resident Evil: Biohazard (7) og Resident Evil: Village (8) på Nintendo Switch 2 hadde antydet: alle tre, den komplette trilogien, er fullt ut spillbare og gjennomgående fornøyelige på denne kompakte og derfor begrensede maskinvaren.

Karaktermodellene er godt utført og detaljerte, men håret deres ser teknisk utdatert ut.

Dette er ikke lenger historien fra fortiden med Doom eller The Witcher på Switch 1. Det er selvfølgelig kompromisser, men de har ikke hindret meg i å ha det veldig gøy, føle spenningen og frykten, eller bevege meg jevnt og nøyaktig. Riktignok skjærer de aliaserte grønne gressene (som mange andre gjenstander når du undersøker dem) mer enn Leons øks. Riktignok kan det være en liten hikke når du går inn i noen områder. Grace og andre karakterer har riktignok ikke fått håret stylet med en Dyson i denne versjonen, i det mest iøynefallende elementet i det hele. Riktignok kan bakgrunner og rekvisitter se en smule uskarpe ut, eller DLSS-oppgavene kan avsløre seg selv ved å prøve å skalere noe mer pikselaktig for å få alt til å fungere problemfritt.

Dette er en annonse:

Men hvis du liker Switch 2-opplevelsen (eller forgjengeren, eller en håndholdt Steam Machine-stil), kan du tro meg når jeg sier at det ikke er skuffende i det hele tatt. Vi kommer snart til å publisere våre sammenligninger av grafikk og spill, slik at du kan se hvordan du må se på de finere detaljene og mer avanserte effektene for å finne de mest iøynefallende forskjellene med de andre konsollene.

Selv om de innsamlede objektene har ujevne kanter, er viktige dokumenter med interessante detaljer perfekt synlige.

Spillet lastes inn i full fart på Switch 2 og inkluderer alle HDR-alternativene, prestasjoner og surroundlyd med justerbare posisjoner som du forventer av en moderne tittel, selv om disse begrepene dessverre høres litt uhørt ut på Nintendo-konsoller. De subtile stereovibrasjonene når du løper med Grace er helt topp, og bevegelsessiktet er tilfredsstillende og tar deg tilbake til Wii og 3DS (vi forstår ikke hvorfor det ikke er aktivert som standard, selv på PS5; det er faktisk ganske skjult). Og forresten er denne versjonen også veldig, veldig polert og optimalisert, uten spor av de mange feilene, feilene og andre problemene vi fant i RE4R ved lanseringen.

Av alle disse grunnene anbefaler jeg Resident Evil Requiem på det varmeste for alle som bare har en Switch 2 eller som liker å bytte fra TV til håndholdt modus (med hodetelefoner, selvfølgelig). Hvis du ikke er ute etter maksimal troskap og visuell luksus over alt annet, er dette en veldig seriøs port som vet hvor du skal gjøre ofre og derfor beholder sjokkverdien og fordypningen til hovedversjonen, en flott jobb av Capcom og automatisk et av de beste spillene i Nintendo Switch 2s unge katalog.

Alle skjermbilder er tatt med Switch 2s (komprimerte og bare 1080p) innebygde funksjon.

Venstre: Er han helt død? Man vet aldri...