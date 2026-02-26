Resident Evil Requiem-guide: Alle safe-kombinasjoner
Ingen kombinasjon kan motstå oss!
Som så ofte i Resident Evil-spill kommer vi alltid over skjulte koder, kombinasjoner eller rett og slett gåter som vi ikke vet hvordan vi skal løse. Siden mange spillere ikke ønsker å bry hjernen med å lete etter lapper her og der eller prøve alle mulige kombinasjoner til de tilfeldigvis åpner safene (jeg har gjort det selv når jeg virkelig kjedet meg), har vi samlet alle safe-kombinasjonene i spillet på ett sted.
Å vite plasseringen og kombinasjonen av safene er selvsagt en spoiler, så hvis du ikke vil ødelegge opplevelsen din med spillet, er det best å slutte å lese. Vi har delt inn kombinasjonene etter hvor de befinner seg i spillet, og starter med klinikken.
Rhodes Hill-kombinasjoner
- Anerkjennelsesrom Safe Code: 30 høyre, 10 venstre, 50 høyre
- Safekode for bar og pauserom: 10 venstre, 80 høyre, 30 venstre
- Safe-kode i kjelleren 60 høyre, 40 venstre, 80 høyre
ARK safe-kombinasjoner
- Safekode for steriliseringsrom: 10 høyre, 90 venstre, 20 høyre
- Safekode for monitorrom: 50 venstre, 60 høyre, 80 venstre
