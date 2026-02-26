Resident Evil Requiem-guide: Hvor du finner Graces S&S M232-pistol

HQ

Resident Evil Requiem Rhodes Hill-delen er full av hemmeligheter, skjulte gjenstander og mange mysterier. Dessverre kan vi ikke utforske omgivelsene i ro og mak, for det er alltid fiender på lur i nærheten, så vi kan gå glipp av mange viktige ting. S&S M232-pistolen er en av disse gjenstandene som vi kan overse hvis vi blir distrahert eller ikke utforsker alle områdene grundig, og dermed står igjen uten den beste pistolen for Grace gjennom hele spillet.

Den befinner seg i pianorommet på Rhodes Hill Clinic, til venstre bak baren og ved siden av en av safene i området. Vær forsiktig med sangeren og zombiene i det rommet, for de kan lett omringe deg.

Det finnes også en antikk mynt i det samme rommet, og hvis du vil vite hva den er til, kan du lese denne guiden. Hvis du vil ha flere tips for å gjøre Resident Evil Requiem -eventyret ditt litt mer utholdelig, kan du sjekke ut guiden vår for nyttige tips til spillet.

