Resident Evil Requiem-guide: Hvor du kan bruke antikke mynter og hva de låser opp

Det er den store dagen, Resident Evil Requiem er nå lansert og er tilgjengelig i noen regioner rundt om i verden. Hvis du har begynt å jobbe deg gjennom Capcoms nyeste overlevelseshorror-epos, som vi har blitt utrolig imponert over, er du kanskje på utkikk etter noen tips her og der.

Derfor har vi laget en nyttig guide for å hjelpe deg gjennom en del av Graces tid på klinikknivået, og tar deg gjennom de nødvendige trinnene for å låse opp det lukkede enhjørningsrommet og finne stedet å bruke de praktiske antikke myntene du sannsynligvis har kommet over.

Du kommer først til denne døren etter at du har gått inn i klinikkens østfløy. Når du går gjennom dobbeltdørene som var låst med personalpasset, kan du straks ta til venstre og følge en korridor ned i et kjøkkenområde der en spesielt ekkel kokk hakker i vei på grusomme kjøtthauger. Før du kommer til kjøkkenet, er det imidlertid en låst dør, en dør som har plass til en spesiell gjenstand som har noe med en enhjørning å gjøre. Så hva gjør du nå?

Det er faktisk ikke så mye annet du kan gjøre enn å følge den lineære stien opp til direktørens kontor i andre etasje. Dette betyr at du må snike deg unna kokken, passere gjennom mørke korridorer bebodd av zombier, og til slutt bevege deg opp til andre etasje og finne en balkong der en skrikende kvinnelig zombie vandrer opp og ned nær et flygel. Når du kommer inn i dette rommet, tar du straks til venstre og jobber deg nedover den neste korridoren (forbi det låste skapet som senere kan åpnes av Leon S. Kennedy alene) til du kommer til direktørens kontor, som er den første døren på høyre side.

Her blir det faktisk ganske enkelt, for gjenstanden du trenger for å låse opp enhjørningsrommet, ligger rett og slett til venstre når du kommer inn på direktørens kontor. På et sett med skuffer finner du en låst eske som når du åpner den ved å inspisere den og klikke på et skjult panel på baksiden, vil folde seg ut og presentere en spesiell rød perle som du kan legge til i inventaret ditt.

Herfra kan du jobbe deg ned igjen til Enhjørningsrommet (du kan gjøre dette ved å ta til høyre når du kommer ut av direktørens kontor og åpne en ny rute rundt østfløyen), og vær forsiktig med å unngå kokken som nå vandrer rundt i korridoren utenfor målet ditt. Når du finner et øyeblikk til å snike deg forbi, kan du sette edelstenen inn i hullet i døren, og voila, et nytt rom er tilgjengelig for utforskning.

Når du kommer inn i enhjørningsrommet, vil du straks legge merke til at det er fire skap på venstre side av rommet. Disse skapene har tall på seg (3, 4, 4, 4, 6), og disse gjelder for hvor mange antikke mynter du må bruke for å åpne hver dør og høste fordelene av gjenstanden der inne. For de som lurer på hva hvert skap inneholder, se relevant informasjon nedenfor.

Skap 1 - Hofteveske (3x antikke mynter)



Legger til to ekstra lagerplasser i Graces lagerbeholdning



Skap 2 - Stabilisator (4x antikke mynter)



En permanent økning i Graces ildkraft og stabilitet ved bruk av skytevåpen, og en av i alt fire stabilisatorer du kan bruke på Grace.



Skap 3 - Steroider (4x antikke mynter)



En permanent økning av Graces maksimale helse, og en av i alt fire steroider du kan bruke på Grace.



Skap 4 - Overstyringsmanual (6 antikke mynter)



En permanent økning av lagringskapasiteten til Blood Collector, en økning fra 100 til 150.



Selv om alle disse gjenstandene er nyttige og verdt å få tak i (og enkle å få tak i, siden det finnes en overflod av antikke mynter, mer enn du kan bruke, hvis du holder utkikk etter dem), er vår erfaring at det er best å plukke opp hofteposen først, deretter Override-manualen, siden alt Graces håndverk er knyttet til blodinnsamleren, før du deretter får tak i enten steroider eller stabilisator, avhengig av hva som passer spillestilen din best.