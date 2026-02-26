Resident Evil Requiem-guide: Slik låser du opp uendelig ammunisjon, Insanity-vanskelighetsgrad, RPG og mer

HQ

For de av dere som har tenkt å bare drive gjennom Resident Evil Requiem -historien en gang og deretter gå videre fra Capcoms siste skrekktittel for godt, vil denne guiden sannsynligvis ikke berøre deg en hel haug. Årsaken er at mye av det vi snakker om her krever ikke bare en enkelt fullføring av spillet, men sannsynligvis flere fullføringer. Når det er sagt, hvis du har det som trengs, kan du tjene massevis av godbiter som gjør hver ekstra fullføring enklere og enklere.

I hovedsak, som i andre kapitler i skrekkserien, i Resident Evil Requiem, Capcom vender tilbake til Challenge Points og Special Content-systemet, der du effektivt kan tjene massevis av ekstra gjenstander og oppgraderinger ved å fullføre utfordringer. Mye av disse er knyttet til kosmetiske bonuser, det være seg konseptkunst eller kostymer for Leon S. Kennedy og Grace Ashcroft, men det er også viktige spillendrende elementer, og det er det vi skal fokusere på her.

Ved å fullføre utfordringer og bruke de respektive utfordringspoengene (CP) kan du legge RPG-7 til Leons arsenal, få uendelig ammunisjon for både Leon og Grace, skaffe deg en uknuselig kniv for Grace for å bekjempe fiender, og til og med åpne tilgang til den langt vanskeligere vanskelighetsgraden Insanity også. Når alt dette er sagt, har vi plukket ut de viktigste og mest spillendrende oppgraderingene som er verdt å få nedenfor.

Hvordan låser du opp Insanity-vanskelighetsgraden?

Dette er faktisk ganske enkelt, ettersom du låser opp Insanity ved å fullføre hovedhistorien på standard vanskelighetsgrad (enten Modern eller Classic). Det er det hele.

Hvordan tjener du Challenge Points?

Før vi kommer til hva du kan kjøpe med CP, er det verdt å nevne at du må tjene valutaen først. Du gjør dette ved å fullføre Trophies / Achievements, med mange knyttet til historieprogresjon, men mange andre har å gjøre med visse spilloppgaver, for eksempel å drepe tre fiender med ett skudd av Requiem-revolveren eller få en zombie til å kjempe mot en annen zombie på sykehusavdelingene.

Mange av disse utfordringene er ganske enkle og gir begrensede mengder CP, men hvis du vil få tak i de spillavgjørende bonusene, må du fullføre de virkelig krevende utfordringene, og følgende utfordringer gir desidert flest CP.

Bemerkelsesverdig agent - Fullfør hovedhistorien på vanskelighetsgraden Insanity - 40000 CP



Speed Demon - Fullfør hovedhistorien innen fire timer - 20000 CP



Blodtørst - Samle blod til en verdi av 5000 enheter med blodsamleren - 10000 CP



Never Touch the Stuff - Fullfør hovedhistorien uten å bruke urter eller medisininjektorer - 35000 CP



Minimalist - Fullfør hovedhistorien uten at Grace bruker blodsamleren - 35000 CP



Pluss en siste utfordring som vi utelater for å unngå spoilere, men som belønner ytterligere 20000 CP



Hva kan du kjøpe med utfordringspoeng?

Hele listen over spillpåvirkende gjenstander finner du nedenfor. For en omfattende liste over konseptkunst og lignende, foreslår vi at du besøker siden Spesialinnhold i spillet etter at du har fullført historien.



Freyas Needle-maskinpistol for Grace - 4000 CP



Kotetsu uknuselig kniv til Grace - 5000 CP



Matilda maskinpistol til Leon - 500 CP



Ghost Grudge-revolver til Leon - 1000 CP



Redemption pistol for Leon - 3500 CP



Clatter Carbine for Leon - 6000 CP



Mortal Edge øks til Leon - 3000 CP



RPG-7-kaster for Leon - 15000 CP



Matsuoka Master Manual for Grace for å oppgradere Blood Collector-kapasiteten med ytterligere 50 - 1000 CP



Taktisk sporingsenhet (modifisert) til Leon som forbedrer kreditter per drap - 3000 CP



Rugged Rookie Charm for Grace for å øke ildkraften - 6500 CP



Uendelig ammunisjon for våpen - 50000 CP



Uendelig holdbarhet for økser - 20000 CP



Uendelig RPG-7-ammunisjon for Leon - 35000 CP



Mr. Raccoon Roundup Map for Rhodes Hill - 200 CP (kan bli funnet i spillet i tunneler under klinikknivå)



Mr. Raccoon Roundup-kart for Raccoon City - 300 CP



FBI-antrekk kostyme for Grace - 500 CP



R.P.D.-uniform til Leon - 500 CP



Det finnes en håndfull andre ting som kan forbedre spillet, men disse kan bare låses opp ved å fullføre spesifikke utfordringer og ikke bare ved å bruke CP. For disse tre utfordringene, se nedenfor :



Infinite Ribbon for Grace for å spare uendelig i Classic-modus - fullfør hovedhistorien innen fire timer



Avansert tuning for å legge til et ekstra tuningsnivå per våpen - Ødelegg alle de 25 Mr. Raccoon-statuene i spillet



Betrodd følgesvenn-sjarm til Leon for å øke kulepenetrasjonen - beseire 300 fiender



Når alt dette er sagt, hvordan har du tenkt å gå frem for å fullføre utfordringene og låse opp Resident Evil Requiems kraftigste og mest spillendrende bonuser?