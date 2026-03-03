Resident Evil Requiem: Guide til å finne alle Mr. Raccoon Memoriams

HQ

Det viktigste samleobjektet i Resident Evil Requiem er ikke antikke mynter, men heller "Mr. Raccoon Memoriam", en serie leker oppkalt etter den mest berømte byen i overlevelsesskrekk (eller tenkte du på Super Mario Bros. 3-kostymet?), Som danser og lager en veldig karakteristisk skranglelyd.

Det første du trenger å vite er at det ikke er nok å bare finne dem; for å få dem alle, må du også knuse dem. Og den dårlige nyheten er at hvis du ikke har en kniv eller et annet bladvåpen, må du bruke en kule, noe som vil gå ut over den allerede knappe ammunisjonen din ... og lage mye støy!

Nøyaktig plassering av de 25 vaskebjørnene med forklaring og tips

Men det er ... ditt problem. I denne guiden forteller vi deg hvor du kan finne alle de 25 vaskebjørnene i Resident Evil Requiem. De vanskeligste er sannsynligvis i områder du ikke har utforsket ennå, fordi du kan høre dem på avstand. Og det betyr... vel, du bør gjøre det på første gjennomspilling, så du slipper å spille spillet om igjen i fullføringsmodus hvis du ikke har lyst til det.

Den første er den mest åpenbare, fordi du finner den rett etter motorsagdelen, på skorsteinen.

Så snart du får nøkkelkortet for å få tilgang til østfløyen av klinikken med Grace, i resepsjonen. Det er ikke sikkert du har en kniv på dette tidspunktet, men vær tålmodig, så kan du få tak i en eller lage en i området der du møtte Chunk og plukket opp nivå 1-armbåndet (i konferanserommet er det en fiende med en kniv og to skrapmetallbiter ved siden av ham).

Øst for venterommet, ved siden av trappen, før du går opp for å få ditt livs skrekk fra Chunk.

I kjøkkenkroken i første etasje, som du får tilgang til etter å ha overlevd den anspente scenen med den mekaniske spaden (gravemaskinen) i garasjen, på toppen av kaffetrakteren.

Bak og under sengen i cellen ved siden av Emilys i medisinrommene (så du trenger nivå 3-armbåndet med Grace).

Vi er nå sammen med Leon på klinikken. Husker du skapene med den innpakkede døren som Grace ikke kunne åpne? De er ingen match for Mr. Kennedys øks. Denne var i arkivrommet, vestfløyen, første etasje.

Tilbake til Grace, i den langmodige kjelleren, der hun håndterer elektrisitet (og den monstrøse "jenta") på jakt etter Emily. I køyerommet mellom blodbassenget og heisen, oppå fjernsynsrøret.

I verkstedet i kjelleren, så snart du kan sette en stikkontakt i enden av cellekorridoren. På bordet, mellom teipen og noen håndjern.

Med Grace, i enden av det hemmelige komplekset under VIP-rommet, i det private laboratoriet, rett før du kommer til kontrollrommet for å finne du-vet-hvem.

Vi bytter kort til Leon, i delen der han fungerer som snikskytter foran kapelldøren for å dekke Grace og Emily. Dette er sannsynligvis den vanskeligste figuren i hele spillet, fordi du kan gå glipp av den selv om du har kartet (den er ganske langt unna og umulig å høre), og fordi du må sikte med snikskytterriflens kikkertsikte mot lyktestolpen til venstre for å finne den. Og på Nintendo Switch 2 var det enda litt vanskeligere for oss på grunn av oppløsningen. Vårt råd er å ta vare på å beskytte jentene først, og så snart de passerer kapellet (du vil fortsatt ha kuler igjen), ikke glem figuren, for hvis du kommer ned fra taket, vil du ikke kunne skyte den lenger.

Med Leon, så snart du ankommer Raccoon City. Mellom den blokkerte underjordiske trappen og Applegate Hotel, hvor du må fortsette, stopper du først på Café Oasis, og du finner den bak baren.

Med Leon i Raccoon City, når du har nøkkelen til leilighetene, i det første rommet når du kommer inn i korridoren som fører til den underjordiske parkeringsplassen, på toppen av noen fullpakkede esker.

I BSAAs sentrale leir. Du må spare en snikskytterkule, og etter å ha fått distributøren på taket, ikke ta heisen ned: sikt mot broen i det fjerne, så finner du den på taket på et kjøretøy.

Når du forlater parkeringskjelleren, overfor inngangen til Cedarbrook-leilighetene, i et vindu på skolebussen, ved siden av hullet i veien.

Leon gir et nikk til Super Mario Galaxy: The Movie. Ved siden av krateret, etter å ha krysset den provisoriske broen, hvis du ser mot kloakk / rørutgangen, finner du Yoshi en annen Mr. Raccoon.

Mr. Raccoon ville vært den perfekte lille leken å gi bort som en suvenir fra besøket ditt i Raccoon City og legge på dashbordet eller bakhyllen i bilen din på 90-tallet, ikke sant? Og hvor ville du kjøpt den suveniren? Jo, på bensinstasjonen, på en hylle.

I stil med Indiana Jones eller Fallout har denne figuren gjemt seg i et kjøleskap for å overleve (zombie-, ikke atom-) apokalypsen. Den befinner seg i øverste etasje i Cedarbrook-leilighetene. Når du kommer til toppen av Willis Tower etter zip-linen, bør du unngå å ta heisen og heller utforske kontoret i toppetasjen.

Overfor BSAA-leiren, i det isolerte området med generatoren og kranen ved siden av krateret. Hvis du allerede har drivstoffbeholderen, kan du snike deg gjennom tunnelene som fører til det første området av Raccoon City. På Ridgewood Station venter den på deg på et sete i togvognen.

Før du går inn på den legendariske RPD-politistasjonen, rett etter motorsykkelen, ved siden av den veltede tankbilen, blant ruinene.

I politiets operasjonsrom, gjemt bak trelistene, på toppen av ruinene.

I biblioteket ved siden av S.T.A.R.S.-kontoret, gjemt bak en lav stabel med bøker. Du kan høre den, men ikke se den, men du kan skyte eller hugge bort litteraturen.

Ved siden av Kendo Gun Shop, i smuget til høyre, hvis du sikter mot vinduet ved siden av, til venstre for Umbrella Corporation-paraplysymbolet.

Den eneste Mr. Raccoon-figuren til Leon i ARK-komplekset venter på deg på en verktøykasse i gangen, ved siden av trappene og transportvognene.

Den eneste Mr. Raccoon-figuren til Grace i ARK-komplekset venter på deg til høyre for monitorene i operasjonsrommet.

Alternativt kan du sjekke ut guiden vår om ekstra CP (utfordringspoeng for å finne ut hvordan du kan kjøpe Mr. Raccoon City-kartene, men du må selvfølgelig slå spillet først, og de koster en heftig sum CP. Det er også sant at du kan finne et av dem i den tredje safen...

Hva får jeg for å ødelegge de 25 Mr. Raccoon Memoriam?

Hvis du finner og ødelegger alle de 25 dansende figurene, har du fullført Avansert tuning-utfordringen, som gir Leons arsenal et ekstra nivå med våpenoppgraderinger, i tillegg til det de allerede hadde fra før.