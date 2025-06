Resident Evil Requiem har allerede blitt ønskelistet av over én million spillere

HQ

Sjelden har vi sett så mye hemmelighold som det var rundt Resident Evil Requiem (Resident Evil 9), som ryktes å bli vist frem under Summer Game Fest. Men under selve arrangementet prøvde Capcom aktivt å villede oss, og hadde til og med en tale fra scenen der en representant sa at det ikke var helt klart til å bli vist ennå - bare for å kunngjøre Resident Evil Requiem som det siste spillet på hele showet.

Det var morsomt, og alle så ut til å være utrolig imponert over hva Capcom hadde å vise frem. Både media og fans var i ekstase, og nå har vi fått et skikkelig fint bevis på hvor etterlengtet det er. Via Instagram avsløres det at "over en million av dere" har lagt spillet til på ønskelisten sin.

Resident Evil Requiem blir utgitt for PC, PlayStation og Xbox - men i skrivende stund kan du bare legge det til på ønskelisten din for PlayStation og Steam - noe som betyr at det er disse to formatene alene som har gjort det til en potensiell millionselger allerede åtte måneder før premieren den 27. februar.

Alt i alt er det mye som tyder på at Capcoms utrolige suksess det siste tiåret kommer til å fortsette i lang tid fremover.