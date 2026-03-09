Resident Evil Requiem har allerede blitt spilt gjennom over 8,7 millioner ganger

HQ

Å si at Resident Evil Requiem har vært en suksess er kanskje en underdrivelse, ettersom Capcoms nyeste skrekkspill klarte å selge i hele fem millioner eksemplarer i løpet av den første uken, samtidig som det fikk svært høy score hos både fans og kritikere.

Med så mange spillere som sjekker ut spillet, har en mengde data nå blitt gjort tilgjengelig på Resident Evil Net-nettstedet, som setter søkelyset på den totale spilletiden, gjennomsnittlig første spilletid, antall fullføringer og mer.

Til å begynne med har Requiem blitt spilt totalt 17 369 405 ganger, med 8 725 318 fullføringer til dags dato. Vanligvis tar det en spiller 16 timer og 48 minutter å fullføre spillet, med en total spilletid som allerede har passert 11 151 år, og det gjenstår bare 10 dager før spillet har passert 10 000 års spilletid...

Utover dette viser plattformen enda flere data, blant annet hvor mange drap spillerne har drept til sammen, med 3,7 milliarder allerede og en befolkning som tilsvarer USAs på så lite som tre dager. Denne voldsmengden har en pris, ettersom 156 millioner dødsfall også har blitt notert.

Det er verdt å gå til nettstedet for å se den enorme mengden data som tilbys, inkludert hvordan statistikken din stemmer overens hvis du logger inn og kobler til Capcom ID-kontoen din, men for å gi lyd fra deg er du kanskje interessert i å høre hvilket våpen spillere pleier å bruke mest som Leon S. Kennedy? Alligator Snapper-pistolen står fast med 2,86 milliarder bruksområder, og slår bare noen av de kraftigere verktøyene som blir gjort tilgjengelig senere i historien og i flere gjennomspillinger.

Hvordan ligger du an i forhold til spillere over hele verden?