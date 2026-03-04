Resident Evil Requiem har allerede solgt fem millioner enheter

HQ

Vi forventet at Resident Evil Requiem har vært en stor hit for Capcom, rett og slett fordi de ulike spillertallene på Steam og lignende tyder på at godt over en million fans har sjekket ut spillet. Nå har vi offisiell informasjon direkte fra Capcom.

I en pressemelding bekreftes det at Resident Evil Requiem allerede har solgt hele fem millioner enheter på tvers av PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2. Det viser tydelig at interessen for serien som helhet fortsatt er eksepsjonelt høy, ettersom disse tallene allerede gjør Requiem til en av årets mest vellykkede lanseringer.

Capcom legger til mer om dette: "Resident Evil-serien består av overlevelses- og skrekkspill der spillerne bruker en rekke våpen og andre gjenstander for å overleve skremmende situasjoner. Støttet av en lidenskapelig global fanskare, har det kumulative salget av spill siden den første tittelen i denne flaggskipserien debuterte i 1996, oversteget 183 millioner* enheter."

Hvis du ennå ikke har spilt Requiem, bør du ikke gå glipp av vår strålende anmeldelse, der vi setter søkelyset på hvorfor du ikke bør gå glipp av spillet.