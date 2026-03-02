Resident Evil Requiem har nå tidenes høyeste Metacritic-brukerpoengsum

HQ

For alle spillene som blir hamret av fans av en eller annen grunn, er det andre spill som får enorme mengder støtte. I fjor så vi Clair Obscur: Ekspedisjon 33 motta tonnevis av kjærlighet fra fansen, og så spillet bli Metacritics høyest rangerte spill gjennom tidene i en brukerpoengfølelse på 9.5 / 10. Dette har nå skjedd for Resident Evil Requiem også.

Spillet, som har lansert til en enorm mottakelse på en spillerbasert måte, har også vært en stor hit i fansenes øyne med en svimlende User Score -vurdering på 9.5 / 10. Dermed slår Requiem Clair Obscur som det best vurderte spillet på Metacritic av fansen, og slår ut Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, The Witcher 3: Wild Hunt, Silent Hill 2, Gran Turismo 4, Chrono Trigger og giganten Disney Cory in the House på Nintendo DS.

Synes du at Resident Evil Requiem fortjener så mye kjærlighet? Vi mener i hvert fall at spillet er et av de beste i 2026 så langt.