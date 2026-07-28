Resident Evil Requiem har solgt over åtte millioner eksemplarer og bidrar til at Capcom øker kvartalsomsetningen med over 50 %

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Capcom har offentliggjort kvartalsregnskapet for de siste tre månedene frem til juni 2026, og det kommer ikke som noen overraskelse at suksessene fra første halvår har fortsatt å være store suksesser for utvikleren og utgiveren. Både « Resident Evil Requiem og «Pragmata» har nådd nye salgsmilepæler, og også eldre serier som «Devil May Cry» fortsetter å øke salgstallene sine.

Som bekreftet i Capcoms siste kvartalsrapport har « Resident Evil Requiem nå passert 8 millioner solgte eksemplarer. Sist vi fikk en oppdatering om salget av «Resident Evil Requiem var i april, da det nådde 7 millioner solgte eksemplarer. «Pragmata», Capcom-spillet som ble lansert den måneden, har nå passert 2,5 millioner solgte eksemplarer siden lanseringen.

Når vi ser på andre serier Capcom er stolt av dette kvartalet, ser vi at Devil May Cry 5 får enda en anerkjennelse, ettersom spillet nå har nådd 14 millioner solgte eksemplarer. Det ble også nevnt økt salg av Monster Hunter-spill etter at utvidelsen Monster Hunter Wilds: Ascendance ble avslørt, men vi fikk ingen tall på det. Det er også interessant at utvidelsen «Dark Arisen» til Dragon's Dogma 2 ikke ble nevnt i dokumentet, da det ser ut til at DLC-en vil få størst innvirkning når den gir nytt liv til den opprinnelige opplevelsen denne høsten.