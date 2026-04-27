Resident Evil Requiem har solgt syv millioner eksemplarer

Helt siden lanseringen har vi fulgt suksessen til Capcoms Resident Evil Requiem, som har vist seg å være en stor hit blant både fans og kritikere. Ikke bare er spillet et av årets høyest rangerte prosjekter av kritikerne, men det er også en enorm kommersiell suksess, med millioner av solgte eksemplarer i løpet av de to månedene som har gått siden debuten.

For dette formål har Capcom effektivt bekreftet at Resident Evil Requiem nå er oppe i syv millioner solgte eksemplarer, med denne informasjonen som kommer fra en kake av alle ting ... For å gjøre en lang historie kort, Capcom arrangerte nylig en fest for å feire milepælen, som inneholdt en kake med følgende melding (som fanget av Geoff Keighley av alle mennesker): "Grace, gratulerer med 7 millioner!"

Denne bragden fortsetter å bevise hvor vellykket og elsket Resident Evil-serien er, og det viser også at Capcom ser ut til å ha funnet ut når det perfekte tidspunktet er for å slippe nye spill, ettersom Monster Hunter Wilds i fjor kom i februar og hadde en lansering som fortsetter å få Requiems lansering til å se liten ut, med åtte millioner solgte eksemplarer på tre dager! Wilds bremset riktignok raskt opp og har vist seg å ha langt dårligere ben å stå på enn Requiem.