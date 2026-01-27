Resident Evil Requiem kjører i 60 bilder per sekund og 4K med strålesporing aktivert på PS5 Pro

HQ

Forleden rapporterte vi at 13 % av alle PlayStation 5-kjøpere i USA har valgt en PlayStation 5 Pro, og vi mistenker at tallet er omtrent det samme i Europa. Dette gjør at de kan spille mer imponerende versjoner av spill som er utgitt for konsollen, men hvor mye bedre hver tittel vil være, er opp til utvikleren.

Mange er nok nysgjerrige på hva dette betyr for Resident Evil Requiem, som lanseres 27. februar. Nå har spillets regissør, Akishi Nakanishi, avslørt via den japanske PlayStation Blog (takk Push Square) hva dette betyr for PlayStation 5 Pro-versjonen, og vi tror mange vil sette pris på nyheten.

Det viser seg at dette etterlengtede eventyret (som også vil bli utgitt på PC, Switch 2 og Xbox Series S/X) med strålesporing aktivert vil kjøre med 60 bilder per sekund med en oppløsning på 4K. Hvis du slår av strålesporing, vil du kunne øke bildefrekvensen til rundt 90 bilder per sekund (men den kan gå helt opp til 120 bilder per sekund). I tillegg loves det også støtte for andre PlayStation-funksjoner som å utnytte funksjonene til kontrolleren og mer.