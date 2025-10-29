Resident Evil Requiem kunngjør Deluxe Edition, Switch 2 Pro Controller og amiibo-figur av Grace

HQ

Resident Evil Requiem er et av de mest etterlengtede spillene i 2026, og et av de første multiplattformspillene som utgis på Nintendo Switch 2 samtidig som de andre plattformene (PS5, Xbox Series X/S, PC). Capcom satser faktisk stort på Resident Evil Requiem for Switch 2, ettersom de har kunngjort en eksklusiv utgave av Nintendo Switch 2 Pro Controller, som skal slippes samtidig med spillet 27. februar 2026.

Det som er enda mer overraskende er at spillets hovedperson, Grace Ashcroft, også vil få sin egen amiibo-figur sommeren 2026. Ingen bilder ble vist, men det blir den første amiibo-figuren noensinne basert på Resident Evil.

Capcom ga allerede ut Street Fighter 6 amiibo-figurer i juni i fjor, og det har vært flere Monster Hunter amiibo-figurer.

Det er ikke den eneste nyheten på Resident Evil Requiem. Capcom kunngjorde også Deluxe Edition, med en pakke med kostymer til Grace (inkludert en basert på Lady Dimitrescu, fra Resident Evil Village), våpenskinn, skjermfiltre og så videre. En Premium Edition vil inkludere et lentikulært kort.

Nintendo Switch 2-brukere vil også ha muligheten til å kjøpe en Resident Evil Generation Pack, som inneholder Resident Evil 7 Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition og Resident Evil Requiem i fysisk utgave (spillnøkkelkort), som alle lanseres 27. februar.

Vil du ha mer? Capcom vil forene seg med Epic Games, og for de som kjøper spillet i Epic Games Store, vil de motta et Grace Ashcroft-skin til Fortnite.

Til slutt bekreftet Capcom at et Resident Evil Showcase med mer informasjon om spillet vil bli sendt tidlig i 2026. Er du spent på Resident Evil Requiem?