Resident Evil Requiem hadde nesten 350 000 samtidige spillere på Steam i løpet av lanseringshelgen

Vi forventet alle at Resident Evil Requiem skulle gjøre det bra, spesielt etter avsløringen av den kritiske mottakelsen, der spillet har blitt sett på som et av de beste i 2026 så langt, inkludert av oss. Men mottakelsen det har fått av fans og forbrukere er mye høyere enn noen hadde forventet.

I løpet av lanseringshelgen nådde Resident Evil Requiem en samtidig spillertopp på Steam på 344 214, noe som er det høyeste serien noensinne har oppnådd med veldig, veldig stor margin. Som referanse er det nest beste spillet i serien på Valves plattform den nylige nyinnspillingen av Resident Evil 4, som nådde 168 191 spillere på et tidspunkt.

Vi har ennå ikke mottatt noen salgsinformasjon fra Capcom ennå, bortsett fra at spillet er en stor hit fysisk i Storbritannia, men alle dataene ser ut til å vise at Requiem presterer mye bedre enn noen ville ha forventet, og at Resident Evil fortsatt er utrolig relevant til tross for at det feirer 30-årsjubileum i mars.