Resident Evil Requiem Produsent ber fansen om å "roe ned" med teorier og rykter

Som en av de mest historiske franchisene i dagens spillbransje har Resident Evil mye historie å trekke på når det kommer en ny tittel. Dette fører ofte til at fansen spekulerer i hvem som kan komme tilbake fra gamle spill, og hvilke nikk fra fortiden de vil få i fremtiden. Produsent Masata Kumazawa vil imidlertid at alle skal roe seg litt ned når det gjelder å tro på rykter som fakta.

"Noen ganger snakker jeg med folk, og de oppfører seg som om ulike spekulasjoner og rykter allerede er bekreftet, og så begynner de å snakke på det grunnlaget," sier han til The Gamer. "Jeg vil at alle skal huske, la oss roe oss ned litt - det vi har vist dere så langt er alt vi kan si. Folk blir frustrerte på oss, for selv om vi ikke har lovet noe, har ryktene og teoriene vært slik at mange har trodd på dem."

Kumazawa og regissør Koshi Nakanishi snakket også om figuren med hette fra de siste trailerne, som fansen håper er en tilbakevendende favoritt fra seriens fortid. "Alle er overbevist om at det [figuren med hette] må være en avsløring av et tilbakevendende rollebesetningsmedlem, og det spekuleres i at det må være den eller den personen. Men vi vil ikke alltid bare lene oss på overraskende comebacks som disse," forklarte de.

"Personen med hette er en ny karakter, så mye vil vi bekrefte. I dette tilfellet er det en nyopprettet karakter for denne historien, så det er litt av en tidligere ukjent detalj, men forhåpentligvis kontekstualiserer det hvordan vi nærmer oss spillets historie."

Vi får vite den hettekledde figurens sanne identitet i februar neste år, når Resident Evil Requiem lanseres. Til tross for Kumazawas forhåpninger, kan vi ikke se at fansen slutter å spekulere, selv om de er på feil spor.