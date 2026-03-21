Resident Evil Requiem Regissøren sier han en dag vil avsløre mysteriet rundt Leons ekteskap

En detalj som mange fans oppdaget i Resident Evil Requiem er at hvis du ser nøye på Leons modell, kan du se en forlovelsesring, noe som tyder på at han er gift med noen. Internett ble snart oversvømmet av teorier: Er det Ada? Er det Claire? Det var til og med de som ønsket at det skulle være Sherry (selv om det ville være et ganske tvilsomt valg). Selv da han kunngjorde Requiem DLC, viste spillets regissør, Koshi Nakanishi, kort, som en vits, det som så ut til å være en datingsimulator basert på Resident Evil Requiem med Leon i hovedrollen.

Eurogamer intervjuet regissøren og spurte ham naturlig nok om Leons bryllup, som Nakanishi svarte på: "Svaret vil bli klart en dag, men ikke akkurat ennå. Det vi ønsket å formidle i sluttscenen er enkelt: Leon har nå et "sted å dra hjem til", og vi håper du kan forestille deg de fredelige stundene han tilbringer der. Leon er en mann som sier svært lite om de tingene som virkelig betyr noe, men han ville ofret seg selv uten å tenke seg om for å redde et liv rett foran seg. Så hva betyr ringen hans? Besluttsomhet? Eller et løfte? Han kommer kanskje aldri til å svare på det selv, men for øyeblikket, etter å ha avsluttet en lang kamp, har han et "sted å dra hjem til". Er ikke det nok?"

Hva tror du om dette? Vil vi finne ut svaret i Requiem DLC? Hva er din teori?