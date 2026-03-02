Resident Evil Requiem selger bedre enn Village og RE4

HQ

Som med det meste annet kommer og går trender, og vi bør ikke trekke noen konklusjoner fra en isolert hendelse i det som internasjonalt sett er et ganske begrenset marked, men det ser ut til at Capcom har oppnådd noe spektakulært. The Game Business-grunnlegger og redaktør Christopher Dring rapporterer at det ved lanseringen i Storbritannia er solgt flere fysiske eksemplarer av Resident Evil Requiem enn Resident Evil Village og Resident Evil 4 (nyinnspillingen) klarte i samme tidsrom.

Dette skyldes selvfølgelig mest sannsynlig et sterkt salg av et meget godt spill, men samtidig har salget av fysiske spill gått betydelig ned de siste årene. At det selges flere fysiske eksemplarer av det niende ordinære spillet i serien fem år etter forgjengeren og tre år etter den hittil mest etterlengtede nyinnspillingen i serien er selvsagt svært imponerende.

Vi vet ikke hvilke formater som har drevet dette, men det ser ikke ut til å være Switch 2, som man ellers kunne ha trodd, for Dring skriver også :

"Jeg har vært fascinert av å se hvordan Resident Evil Requiem ville klare seg på Switch 2. Britiske fysiske data er inne, og det har ikke gjort enorme tall på Switch 2. Men det gjorde mer i sin første uke enn Mario Tennis Fever. Det er stort sett det samme som Cyberpunk 2077 gjorde i fjor (fysisk)."

Som nevnt gjelder utvalget bare Storbritannia, så vi bør ikke legge for mye i det, men det viser at fysiske medier definitivt ikke er døde - og kanskje noen som normalt ville ha valgt en digital versjon har gått for en plate eller kassett i dette tilfellet.

Kjøpte du Resident Evil Requiem digitalt, fysisk - eller ikke i det hele tatt? Les mer om spillet i vår anmeldelse.