Resident Evil Requiem vil visst få et minispill i DLC i mai

HQ

Etter den vanvittige suksessen med lanseringen av Resident Evil Requiem, som nylig ble bekreftet å ha passert syv millioner solgte eksemplarer, tok det ikke lang tid før Capcom kunngjorde at DLC var i arbeid for prosjektet. Selv om vi forventer noe av større betydning og størrelse i fremtiden, vil det bli lagt til nye funksjoner i det nåværende spillet så snart som neste måned.

Denne nyheten kommer fra DenFaminicoGamer (takk, Genki), som deler et utdrag av informasjon etter et intervju med Requiems regissør, Koshi Nakanishi, som avslører at en mini DLC debuterer i mai og tilbyr handling basert på basespillets kamp.

"For de som har spilt gjennom hovedspillet og tenker 'jeg har fortsatt ikke gjort nok rampaging ennå', tror jeg du vil like det og si "Whoa!!!", så vær så snill å skjerpe tomahawken din og vent."

Nakanishi bemerker også at denne mini-DLC-en vil være en enspilleropplevelse og gratis for alle eiere av Requiem, og at den låses opp etter å ha ryddet hovedspillet. Med alt dette i tankene, er alt vi trenger å gjøre nå å vente på den offisielle kunngjøringen fra Capcom.