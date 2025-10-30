Resident Evil RequiemResident Evil Biohazard og Resident Evil Village kombineres i Resident Evil Generation Pack

HQ

Vi fikk vår første titt på forhåndsbestillinger for Resident Evil Requiem i går, inkludert nye utgaver og ekstra kosmetikk hvis du er villig til å sprute ut. Hvis du ennå ikke har kastet deg ut i Capcoms nyere skrekkopplevelser, vil de tre nyeste ikke-remake-titlene være tilgjengelige som en pakke neste år i Resident Evil Generation Pack til Nintendo Switch 2.

I denne samlingen av spill får du Resident Evil 7: Biohazards gullutgave, Resident Evil Village's Gold Edition og Resident Evil Requiem. For tre spill, inkludert ett som vil være helt nytt ved lanseringen den 27. februar 2026, og to som kommer med alle utvidelsene, betaler du 89,99 dollar.

Det er en ganske god avtale, spesielt med tanke på at noen nye spill på Switch 2 koster $ 80 alene. Dette er spillnøkkelkort, så hvis du er en nøtt for fysiske utgivelser, vil du kanskje styre unna. Det er også verdt å merke seg at i Nintendos butikk står det at denne avtalen avsluttes 31. mars 2026. Det betyr at du bare har rundt en måned på deg til å kjøpe Resident Evil Generation Pack hvis du vil ha den.