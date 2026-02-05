Resident Evil Requiems Amiibo vil gi den mest heslige våpenhuden noensinne

HQ

Du er kanskje ikke helt overbevist om Resident Evil Requiem på Nintendo Switch 2 etter å ha sett dagens Partner Showcase, men hvis du fortsatt er ivrig etter å oppleve Capcoms etterlengtede skrekkprosjekt på den bærbare plattformen, er den gode nyheten at det snart vil bli støttet av Amiibos med tema.

Under utstillingsvinduet fikk vi vite at to Amiibos vil bli gjort tilgjengelig for Requiem, med hver basert på hovedpersonene for tittelen. Den første vil være Grace Ashcroft og den andre vil være Leon S. Kennedy, og de vil begge lanseres i løpet av sommeren.

Når det gjelder hva de tilbyr når du kan skanne Amiibo, blir vi fortalt at dette vil inkludere kosmetikk som våpenskinn, med Leon, for eksempel å få en ganske heslig revolverhud som gjør våpenet metallisk blått med røde aksenter av en grunn som gir absolutt ingen mening. Fang det nedenfor. Det er uklart om Grace Amiibo vil være den samme eller annerledes.

Det er ingen fast dato for når disse samleobjektene kommer, så følg med for å høre mer. Resident Evil Requiem vil debutere 27. februar 2026.