Resident Evil Requiems sjefer krever skarphet og er "mer som Resident Evil og 2"

Det hadde åpenbart vært hyggelig å glede seg over Resident Evil Requiem akkurat i tide til Halloween, men dessverre vil det ikke være tilfelle. I stedet vil det bli utgitt 27. februar neste år.

At lanseringen nærmer seg, fremgår tydelig av Capcoms økende avsløringer om spillet og dets struktur, og nå har spillregissør Koshi Nakanishi forklart hvordan spillets bosskamper er satt opp. I et intervju med Automaton sier han at vi ikke skal forvente store, intense kamper mot motstandere som bare kan beseires med tung ildkraft :

"Selvfølgelig vil det være sjefskamper. Men i stedet for å beseire fiender på en prangende måte etter hvert som du kommer deg gjennom spillet, som i spill som legger vekt på skyting med skytevåpen, er stilen mer som i Resident Evil og Resident Evil 2, der spillerne utvider utforskningsområdet sitt i et lukket rom og overvinner hindringer ved hjelp av forstanden."

Kort sagt høres det ut som om du vil trenge hjernecellene dine like mye som ammunisjonen din under bosskamper, noe som forhåpentligvis vil føre til mer interessante kamper, i stedet for kulesvamper som må mates med varmt bly. Hva synes du om dette?