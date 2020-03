Du ser på Annonser

Resident Evil 3 lanseres med et nytt flerspillerspill kalt Resident Evil Resistance, og etter våre timer med remaken ble vi invitert til å prøve det også. Det er et asymetrisk onlines-spill med et lag på opptil fire personer, som skal kjempe mot én spiller som agerer som Mastermind. Mastermind-spillerens oppgave er å sende ut en rekke monstre som skal ødelegge for laget som prøver å gjennomføre sine oppgaver for å vinne.

Gruppen overlevende, som du styrer fra et typisk tredjepersonsperspektiv, består av karakterer som ser ut som de er dratt rett ut av neste High School Musical. Hver karakter har en spesiell evne som kan brukes i matchen, men de låses av en timer hver gang du bruker dem for å unngå at en kan misbruke disse evnene. En av karakterene, January, kan hacke kameraer, mens Valerie kan helbrede gruppen innenfor et begrenset område. Tyrone kan inspirere de andre med en moral-boost, mens Samuel er en lovende bokser som er i stand til å dele ut noen saftige neveslag når det trengs.

Hvert spill består av tre runder. Ut ifra våre opplevelser involverer første runde å få tak i tre objekter som skal brukes til å låse opp den neste delen av banen. I andre del er oppgaven å drepe spesielle zombier samt skaffe et visst antall nøkkelkort. Den tredje delen ber oss om å lete etter tre kjerner, som er plassert rundt omkring på banen. Vi vet ikke hva som skjer deretter, for vi tapte hvert eneste spill vi spilte.

Vi vet heller ikke hva som skjer her når en spiller som Mastermind. De to gangene vi spilte som Mastermind beseiret vi nemlig det andre laget før de rakk å få tak i de tre kjernene. Det er tydelig at oddsen er imot det overlevende laget, og du må være koordinert og dyktig for å vinne over Mastermind-spilleren. Og det er nok slik det bør være: en liten fordel til solo-spilleren. Men vi går ut fra at ting blir mer balansert når spillere begynner å lære seg spillet.

Mastermind-spilleren har en masse triks oppi ermet, og for øyeblikket er det fire Masterminds å velge mellom, og hver av dem er forskjellige fra hverandre, akkurat som de overlevende. Men her stopper også likhetene i det Mastermind-spilleren interagerer med verdenen på en helt annen måte enn de overlevende gjør. Selv om du i ny og ne får ta kontrollen over en overlegen zombie i et første- eller tredjepersonsperspektiv, går jobben for det meste ut på å sette ut zombier og feller på banen. Her benyttes en helt ny brukerflate a la basebygging, hvor du skal velge hvor på kartet dine enheter skal plasseres. Ved å bytte mellom videokameraene i hvert rom, litt som i Five Nights at Freddys eller Alien: Blackout, kan du følge motstanderlaget og herfra planlegge hvor, når og hvordan du skal slå til.

I første omgang er det temmelig forvirrende, og som Mastermind er det mye å holde styr på. Vi scrollet ofte gjennom kameraene, selv om vår egentlige intensjon var å scrolle gjennom de forskjellige enhetene vi hadde mulighet til å sette ut. Det er en pulje med poeng som du kan bytte mot zombier og diverse feller, og de mulighetene du har vises via en rekke kort i bunnen av skjermen. Det er ikke bare nødvendig å være taktisk med enhetene dine - du er også nødt til å ha en klar hensikt. For det er veldig dumt om du bruker alle poengene dine på meningsløse feller eller tar over et kamera i et tomt rom. En missplassert felle kan være avgjørende om motstanderne dine jobber godt sammen og jobber seg effektivt gjennom dine ellers vellagte planer.

Det meste av tiden forsøker du bare å sakke ned motstanderne, selv om du er fullstendig klar over at de er i stand til å kjempe seg gjennom de fleste enhetene du sender etter dem. Nøkkelen er å vente på det rette øyeblikket, hvor du kan plassere et godt planlagt og koordinert angrep. Når du spiller som Mastermind går oppgaven for det meste ut på å tenke smart, men noen ganger kan du også ta kontrollen over en zombie, eller bruke din spesialevne og virkelig sette ut fiendene med et godt timet angrep. En av mesterhjernene du kan velge mellom, Alex Wesker, legger ut et planteliknende monster kalt Yataveo, som forblir stasjonær, men til gjengjeld er den perfekt til å sperre motstanderen inne. Daniel Fabron kan sette inn en tyrant som du direkte kan styre for å meie ned fiendene.

Det var en smule forvirrende å finne ut av ting, men vi nøt å spille som Mastermind etter hvert som vi fikk styr på tingene (selv om vi fortsatt hadde følelsen av at vi kun hadde skrapet i overflaten av de taktiske mulighetene og forståelsen av de enkelte rollene i spillet). Det var også underholdende å spille som en av de overlevende, men som vi nevnte tidligere virker det som at oddsene er imot dem da de kjemper mot en altseende fiende, spesielt med tanke på at man har tid på seg, så man blir tvunget til å jobbe effektivt mot målet mens Mastermind gjør alt for å stoppe dere. For å pushe spillere enda mer ut av komfortsonen, er Masterminds også i stand til å endre planløsningen på alle de fire banene for å piffe ting litt opp. Det gjør at hvert spill føles nytt, med omrokkerende oppgaver og omgivelser som holder spillerne på tærne. Den variasjonen kommer dog med en pris, for selv om spillet er langt inne i utviklingen, var Resistance fortsatt en smule preget av bugs og litt klossete animasjoner.

Alt i alt hadde vi det gøy, selv om det ikke var den mest minneverdige delen av dagen. For de dedikerte spillerne vil det sikkert fungere som en god unnskyldning for å vende tilbake til en omgang zombie-underholdning. Å ta kontroll over en av de fire overlevende gir en intens og hektisk kamp mot de udøde, mens rollen som Mastermind er underholdende selv om det ble litt uoversiktlig til tider. Det viktigste er at 4v1-systemet fungerer fint, og det gir noen seriens skurker en mulighet til å skinne. Det er grunn nok til å prøve Resistance-delen i Resident Evil-pakken når den kommer til PC, PS4 og Xbox One den 3. april.