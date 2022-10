HQ

Jeg liker å tro at jeg behandler spill ganske positivt, kanskje for positivt til tider. Men spill er en form for underholdning, og mesteparten av tiden har titlene vi hengir oss til underholdende faktorer som gjør dem interessante, og det er noe jeg liker å fremheve. Men "flertallet" er et nøkkelbegrep å huske på her fordi noen ganger lander et spill på tallerkenen min som jeg virkelig sliter med å ha en positiv holdning til. Resident Evil Re:Verse er et av disse spillene.

Før jeg i det hele tatt går nærmere inn på hva dette spillet er og hva dets problemer er, la meg starte med å si at det ene aspektet jeg alltid har hatet med Resident Evil-spill (med kontroller) er skytesystemet. Den har alltid vært forferdelig og får det til å føles som om skytevåpenet veier 30kg og hovedpersonen rett og slett sliter med å holde det i øyehøyde. Og det er denne forferdelige skytesystemet som får meg til å lure på hvorfor vi noen gang skulle trenge et flerspillerskytespill basert på Resident Evil, men her er vi.

Her konkurrerer spillere mot andre spillere som utvalgte Resident Evil-karakterer fra hele franchisen. Hovedspillet innebærer ganske enkelt å passe seg for fiendene som en av seks overlevende, inkludert Claire og Chris Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy, Ada Wong, eller til og med en maskert Umbrella Corporation-soldat kjent som Hunk, og deretter innta en av flere baner inspirert av ikoniske resident Evil-lokasjoner (Raccoon City Police Station eller Baker House, for eksempel) for så å pepre hverandre med kuler. Haken er at når du dør, blir du et infisert virusmonster helt til du beseires i denne rollen også, for så å respawne som din overlevende igjen. Og det er det, det er ikke mye annet å si.

Det kan virke litt utilgivende å si at det ikke er noe annet å legge til, men det er egentlig ikke mye annet som definerer spillingen. Klart, du kan plukke opp virusbeholdere spredt rundt på kartet, slik at hvis du dør mens du holder to, transformeres du til et mer potent monster, som Nemesis eller Super Tyrant. Som en overlevende kan du plukke opp grønne urter for å gjenopprette helsen, rulle unna for å unngå skade, og til og med finne spesielle våpen for å gjøre betydelige mengder skade på fienden. Men det er alt. Det er egentlig ingenting å legge til når det kommer til spillmoduser, siden du bare kan spille free-for-all (eller Deathmatch som det heter her), og du har ingen betydelig kontroll over karakterens utrustning da den er forhåndsbestemt - selv om du kan kjøpe fordeler med valuta i spillet for å øke helsen, skaden eller omladningshastigheten til våpnene dine, både for monstre og overlevende.

Den virkelig frustrerende delen er at du ikke kan velge å transformeres til et monster ved døden, siden det skjer automatisk, noe som betyr at mye av tiden din som overlevende vil gå med til å flykte fra Jack Baker eller en annen monstrøsitet som bare er ute etter å drepe deg. Legg til det faktum at free-for-all-oppsettet innebærer at det ikke er noe lagspill, som betyr at du nesten hele tiden blir angrepet, siden kartene er så små at det knapt er tid til å få oversikt før noen eller noe puster deg i nakken. Nevnte jeg at den eneste vinnerbetingelsen for hvert spill er at tiden renner ut? Jepp, hver kamp varer i fem minutter og det er det. Det er ikke noe race til en bestemt poengsum for å avslutte spillet, du samler bare så mange poeng fra å drepe som du kan i løpet av fem minutter og brått så er spillet over. Det er som å spille airhockey i en spillehall, og akkurat når spillet blir interessant, stenges luftstrømmen og dere blir bare stående der.

Men selv om jeg ikke bryr meg noe særlig om mange av spillelementene, er den virkelige taperen i dette spillet uten tvil mangelen på innhold. Resident Evil Re:Verse føles som det har vært under utvikling i årevis på dette tidspunktet, på grunn av utallige forsinkelser, og likevel får vi ikke flere spillmoduser ved lansering, vi får bare et tynt utvalg av karakterer, kjedelige og uinspirerte tilpasningsmuligheter, og bare noen få kart å spille på også. For en tittel som har som mål å holde fansen interessert som et live service-produkt, er dette en elendig start.

Likevel fortjener Re:Verse litt ros for at skytesystemet ikke er forferdelig. Det spiller helt greit. Jeg har ikke så mye annet å si enn det. Det er ikke i nærheten av de flytende og jevne systemene vi finner i de beste skytespillene der ute, som Call of Duty, Counter-Strike eller Halo, men samtidig er det langt bedre enn skytesystemene i seriens singleplayer-spill. Selv om det er synd at spillet har en merkelig, nesten litt cel-shaded grafikkstil som ikke i det hele tatt passer til tonen i Resident Evil-serien, som er flettet sammen med et dunkende elektrobass-lydspor som egentlig ville være mer passende for en underjordisk nattklubb i stedet for en flerspiller-skyteopplevelse.

Mellom det sjokkerende tynne tilbudet her (jeg klarte å få 10 av de 12 trofeene innen 40 minutter...) og de merkelige designvalgene på toppen av det hele, kan jeg ikke se noen grunn til at du skal velge dette over andre skytespill som for øyeblikket er på markedet. Selv om man bare ser på free-to-play, finnes det utallige bedre alternativer enn dette, og det er ganske klart hvorfor Capcom tvinger spillet ut av døren etter en så turbulent utvikling og bare gir det bort til eiere av Resident Evil Village. Re:Verse klarer virkelig ikke å levere en spesielt morsom spillopplevelse.