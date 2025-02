Resident Evil Re:Verse legges ned i slutten av juni

HQ

Selv om det ikke debuterte til en god mottakelse fra oss, har flerspillerdelen av Resident Evil Village, som ble utviklet for å feire seriens 25-årsjubileum, vært i drift helt siden overlevelsesskrekkspillet debuterte i 2022. Det vil imidlertid snart ikke lenger være tilfelle, ettersom Resident Evil Re:Verse vil bli solnedgang og nedleggelse i juni.

I et innlegg fra Capcom blir vi fortalt at spillet nå har gått inn i nedleggelsesfasen, og at det fra nå og frem til 29. juni gradvis vil forsvinne fra butikkene og miste tilgjengelig innhold.

Det første store skrittet på denne veien skjer 3. mars, når spillet blir dratt fra nettbutikkene og også ser det kjøpbare DLC også fjernet. Deretter har vi nesten fire måneder på oss til å nyte spillet før det offisielt går under og tjenesten avsluttes 29. juni. Fra denne datoen vil ikke bare spillet bli utilgjengelig å spille, men det vil heller ikke lenger være inkludert i kjøp av Resident Evil Village.

I en kommentar til denne avgjørelsen legger Capcom til: "Resident Evil Re:Verse ble utviklet for å feire 25-årsjubileet for Resident Evil-serien, og deres overveldende støtte til spillet har langt overgått våre forventninger siden lanseringen. Nå som vi har nådd et nytt vendepunkt for serien, føler vi at Resident Evil Re:Verse har tjent sitt opprinnelige, feirende formål på en beundringsverdig måte.

"Vi er utrolig takknemlige for den varme støtten dere har gitt Resident Evil Re:Verse, og vi beklager på det sterkeste at vi må komme med denne skuffende nyheten."

Dette er riktignok ikke akkurat noen stor overraskelse, for selv om vi ikke kjenner de offisielle spillertallene for PlayStation- og Xbox-versjonene av spillet, viser de siste PC-tallene via SteamDB at det (i skrivende stund) bare er 13 spillere i spillet...

Er du fortsatt en hyppig spiller av Resident Evil Re:Verse?