Resident Evil Survival Unit har allerede passert 2 millioner nedlastinger

Det tok bare et par dager for Resident Evil Survival Unit å nå en million nedlastinger på mobile plattformer, noe som viser at det er en tydelig interesse for Capcoms berømte skrekkserie på plattformen. Nå kan vi rapportere at spillet har nådd nok en imponerende milepæl i salget, da det har passert to millioner nedlastinger.

Som bekreftet i en pressemelding, etter lanseringen for ti dager siden, har det nå nådd markøren og toppet gratislistene på Google Play og App Store i visse land som Storbritannia, USA, Frankrike, Japan, Tyskland og mer på samme tid.

For å feire denne bragden er det blitt avslørt at alle spillere vil bli belønnet med spesielle godbiter i spillet som erverves ved å legge inn kampanjekoden til 2M SURVIVORS via kampanjekodeinnløsningsstedet her.

