Resident Evil: Survival Unit lanseres neste uke

Det er bekreftet at mobilspillet Resident Evil, kjent som Resident Evil: Survival Unit, vil lanseres veldig, veldig snart. Tidligere bekreftet for en ankomst i 2025, nå har Capcom og utviklingspartner Joycity Corporation og utgiver for dette spillet Aniplex Inc. avslørt at lanseringen vil skje så snart som neste uke.

Datoen er satt, og den er planlagt til 18. november. Jepp, om åtte dager vil du kunne oppleve overlevelsesskrekkopplevelsen på din Android eller iOS-enhet, og dra nytte av registreringsbonusene før lanseringen som samfunnet har skaffet seg.

Når det gjelder hva du kan forvente av dette spillet, blir vi fortalt: "Resident Evil Survival Unit er basert på Capcoms ikoniske Resident Evil-serie, og tilbyr en ny strategisk opplevelse skreddersydd for mobile enheter. Spillet blander mobilspillets tilgjengelighet med dybden i sanntidsstrategi, slik at spillere over hele verden kan koble seg sammen og konkurrere i et nytt overlevelsestema i Resident Evil-universet."

I pressemeldingen står det også at spillet vil lanseres i 151 regioner rundt om i verden, så du bør kunne laste ned dette spillet ganske enkelt når det lanseres neste uke.

Er du spent på Resident Evil: Survival Unit?